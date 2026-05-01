Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat: „Alții s-au ferit să accepte! Le-a fost frică”. Exclusiv

Naționala de fotbal a României pentru amputați a fost prima națională care a mers să joace în Ucraina după începutul războiului. Pentru curajul de a accepta invitația, „tricolorii” au fost lăudați inclusiv de fostul Balon de Aur, Andrii Șevcenko. FANATIK a stat de vorbă cu portarul Tudor Mihăilescu, care ne-a dezvăluit cum a decurs toată experiența.

Ea e prima națională a României care joacă fotbal în Ucraina după începutul războiului

Naționala de fotbal a României formată din persoane cu dizabilități se pregătește intens pentru a deveni o forță la nivel internațional. „Tricolorii” își doresc atât de mult să performeze astfel încât au acceptat chiar și invitația unui schimb de experiențe cu vecinii ucraineni, chiar dacă . În perioada 16-18 aprilie, naționala pentru amputați s-a aflat într-un stagiu de pregătire, la Ujgorod, acolo unde și-a măsurat forțele cu reprezentativa B a Ucrainei. Meciul s-a terminat nedecis, scor 0-0.

„A fost un proiect, ne-au invitat cei din Ucraina la un antrenament comun, să facem un schimb de experiență fotbalistică. Ei au avut o echipă foarte tânără, echipa a doua și am rămas surprins de copiii aceștia care vin de la Război. După un an de zile, deja aveau o progresie foarte bună și chiar ne-au pus probleme. Am făcut 0-0 cu ei, dar numai eu am scos vreo 4-5 goluri ca și făcute. Am avut și noi vreo 3-4 ocazii bune de a înscrie. A fost un joc antrenament și cu foarte mare angajament având în vedere că am făcut două antrenamente destul de tari.

Ei erau deja în cantonament acolo când am ajuns. Am făcut antrenament la ora 11:00, când a venit și Șevcenko. Ne-a felicitat că am acceptat invitația lor. Au fost țări care s-au ferit să accepte. Le-a fost frică. Noi am zis că nu e atât de riscant. E într-adevăr, totuși, e țară de război. Au fost câteva lucruri de care noi am fost uimiți, dar nu ne-am dus cu teamă. Ne-am dus să învățăm ceva de la ei, ei de la noi. Eu și cei care am fost, am fost foarte încântați. Urmează ca în iunie sau iulie să vină și ei la noi, la Mogoșoaia. Să vedem dacă găsim dată și să acordăm aceași ospitalitate pe care ni l-au oferit ei”, a declarat Tudor Mihăilescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mărturii cutremurătoare despre fotbaliștii ucraineni: „Tineri care vin din război. Majoritatea au avut amputații de picior”

Chiar dacă, din punct de vedere fotbalistic, experiența a fost una reușită, românii au rămas impresionați de ce au găsit peste Prut. În conflict cu Rusia din 2014, vecinii noștri au fost invadați de inamici în februarie 2022. Cu toate acestea, tinerii care au trecut prin ororile războiului, au demonstrat o forță extraordinară de a merge mai departe. La aproximativ un an de la aceste tragedii, ei au revenit pe teren, reprezentând cu mândrie naționala Ucrainei pentru amputati. O dovadă impresionantă de curaj, determinare și dorință de a-și reconstrui viața dincolo de suferință.

„Naționala mare a Ucrainei e deja formată. Au jucători care joacă prin Polonia, turcia, campionate puternice. Selecționata asta, care a fost acum, a fost selecționata B. Din ea selecționează potențiali jucători pentru naționala A. Sunt tineri, la 20 și ceva de ani, care vin din Război, au fost răniți. Au pățit diverse accidente, la mâini, la picior. Majoritatea au avut amputații de picior. Sunt recente. De vreun an și ceva din ce am înțeles de la cei de acolo, care ne-au chemat.

Practic acesta a fost scopul. Să îi vadă și pe ei la lucru și să facem și noi un antrenament. Antrenamentele au fost foarte faine, cu antrenori foarte buni. La portari, la noi, am fost doar eu, ei au avut doi. În rest au fost câte 9 jucători de fiecare echipă. La 11 am avut antrenament, masă, odihnă, la 16 iar antrenament. Și apoi, la 17, am avut un meci între noi și ucraineni. S-a simțit oboseala și la noi și la ei, dar s-a simțit bine. Rămâne de văzut pentru viitor.

Condițiile au fost destul de bune. Am fost singura echipă care și-a dat acordul să meargă într-o țară de război. Șevcenko ne-a felicitat și lăudat că am avut încredere să mergem în Ucraina și să nu avem parte de evenimente urâte. A fost un turneu reușit. Acum vom încerca să îi aducem și noi pe ei, poate chiar naționala A, nu B. O să vedem după 8-10 mai”, a adăugat goalkeeperul naționalei României pentru amputați.

Naționala pentru amputați a „chinuit” reprezentativa similară a Franței

Înaintea stagiului de pregătire din Ucraina, în ianuarie, „tricolorii” cu dizabilități au participat la un turneu puternic în Franța, la Thonon-les-Bains, unde au jucat împotriva a două reprezentative, din Hexagon și din Georgia. Atunci, România a câștigat ambele partide, scor 2-0, cu Georgia, prin „dubla” lui Ștefan Dogaru, și 3-2, cu Franța, când același Dogaru a înscris de două ori, în timp ce Marian Sacacol a marcat și el o dată.

„Cu Franța am jucat în ianuarie. Am fost invitați și noi și FCSB la un turneu acolo. Oricum, majoritatea lotului național e format din jucători de la FCSB. Am jucat primul meci cu Georgia, am bătut cu 2-0. Al doilea a fost cu Franța și i-am bătut 3-2. Dar am jucat într-o sală, pentru noi a fost ceva nou. Nu am jucat niciodată în sală. A fost mult mai greu. Dar a fost o experiență destul de bună pentru noi. Georgia a avut o echipă foarte bună și ne-a pus probleme, dar i-am bătut 2-0”, a mai povestit Tudor Mihăilescu.