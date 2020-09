Prima ninsoare în România din acest sezon. Unde au căzut primii fulgi

Prima ninsoare din acest sezon în România a căzut în acest weekend. Mai exact sâmbătă după-amiază, pe Transalpina a nins ca în plină iarnă.

Fulgii de nea s-au așezat pe cea mai înaltă șosea din România, dat fiind faptul că și temperaturile au scăzut foarte mult și s-au apropiat de limita de îngheț.

Vremea s-a schimbat radical în toată țara, iar ANM a emis mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de ploi abundente și vijelii.

Pe 26 septembrie, autoritățile din România au anunțat prima ninsoare căzută în acest sezon de toamnă în țara noastră.

Pe Transalpina au căzut deja primele ninsori, sâmbătă după-amiază. Aici, temperatura a scăzut până la un grad Celsius, iar ploaia s-a transformat în lapoviţă şi chiar în ninsoare pe alocuri, anunță ȘtirileProTv.

Imediat după transformarea ploii în precipitații solide, pe asfalt s-a format un strat alb – subţire. Din fericire, acesta nu le-a făcut probleme şoferilor, chiar dacă maşinile nu erau echipate pentru iarnă.

Transalpina, cea mai înaltă și friguroasă șosea din România

În 2019, prima ninsoare din România a căzut tot pe Transalpina, însă ceva mai târziu, mai exact pe data de 4 octombrie.

În acest ultim weekend din septembrie, aproape toată țara se află sâmbătă sub Cod portocaliu de ploi abundente, vijelii puternice, grindină şi frecvente descărcări electrice, potrivit unei avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Transalpina este cea mai înaltă şosea din România, ajungând în pasul Urdele la o înălţime de 2.145 de metri. Mai este cunoscută şi sub denumirea ”Drumul Regelui“, pentru că a fost construit la iniţiativa regelui Carol al II-lea. Transalpina apare în documentele oficiale sub numele DN 67 C.

