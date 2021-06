Prima ofertă a arabilor de la Al Ain pentru Florin Tănase. Giovani Becali: „Vedem zilele viitoare” Exclusiv

Florin Tănase reprezintă, cel mai probabil, următoarea plecare de la FCSB. Golgeterul ultimului sezon de Liga 1 este dorit în Emirate, dar lucrurile sunt încă destul de departe de un numitor comun din punct de vedere financiar.

FANATIK a dezvăluit zilele trecute că formația arabă cel mai interesată de mijlocașul de 26 de ani este care a terminat pe locul 6 ultima ediție de campionat.

Florin Tănase este dorit la Al Ain de noul tehnician, ucraineanul Serghei Rebrov, care a preluat echipa după despărțirea de Ferencvaros, cu care a jucat grupe de Champions League în precedentul sezon.

Pleacă Florin Tănase de la FCSB? Prima ofertă a arabilor de la Al Ain este de 3,6 milioane de euro!

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat în mai multe rânduri că prețul pentru care-i va da drumul lui Tănase este de 5 milioane de euro. Becali a lăsat însă de înțeles că poate exista o mică negociere.

Patronul a povestit că Florin Tănase s-a rugat de el să mai scadă din pretențiile financiare tocmai pentru a avea mai multe șanse să se transfere „afară” după 5 sezoane jucate pentru FCSB.

„M-a rugat băiatul și am zis să fie atunci 4,5 milioane de euro. Aștept oferta arabilor”, declara șeful roș-albaștrilor.

Din informațiile FANATIK, cei de la Al Ain au trimis o primă ofertă pentru , dar aceasta nu coincide, cel puțin momentan, cu ce vrea patronul. Al Ain oferă acum 3,6 milioane de euro, motivând și prin discuții interne legate de buget.

Giovani Becali declară pentru FANATIK că este încă diferență între ce oferă Al Ain și ce vrea Gigi Becali. „Mai vedem zilele următoare!”

FANATIK a discutat cu Giovani Becali, firma a cărui imagine este ocupându-se și de posibila plecare a lui Florin Tănase. Giovani evită să dea nume sau sume, dar confirmă că este o diferență importantă între ce oferă arabii și ce pretinde Gigi pentru golgeterul său.

„Nu e nimic stabilit. Știm foarte bine cât vrea Gigi pentru Tănase, arabii au anunțat o sumă, dar încă sunt la distanță de pretențiile lui. Mai vedem zilele următoare ce se va întâmpla cu plecarea lui Tănase de la FSCB” – Giovani Becali pentru FANATIK

Despre interesul arabilor pentru căpitanul celor de la FSCB a vorbit și Eugen Neagoe, fostul antrenor al Astrei, cu legături păstrate în fotbalul de acolo.

„Am fost sunat de cineva din zona arabă, de la un club, și chiar am vorbit de Florin Tănase. Din punctul meu de vedere este un jucător foarte valoros, care are motivație și a demonstrat-o și în campionatul recent încheiat”, spune .

Al Ain vrea să-i ofere lui Florin Tănase un salariu de 120.000 de euro pe lună! Cât ia „Tase” la FCSB în jumătate de an!

Cei de la Al Ain, prin agenții cu care lucrează, i-au transmis celor care se ocupă de Florin Tănase și ce salariu îi pregătesc acestuia.

Din informațiile noastre este vorba despre 120.000 de euro lunar, adică aproape 1,5 milioane de euro anual. Cu trei ani de contract în față! De aproape 6 ori mai mult decât încasează !

Pentru a-l avea, Al Ain trebuie să ajungă (sau măcar să se apropie cât mai mult) de cele 4,5 milioane de euro pe care Becali le vrea pentru căpitanul său.

5.000.000 de euro este cota actuală a lui Florin Tănase, cea mai mare din carieră

24 de goluri a marcat Tănase în ultima ediție de campionat, fiind golgeterul Ligii 1 în cel mai bun sezon personal