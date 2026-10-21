Risto Radunovic are prima ofertă din SuperLiga, după ce Gigi Becali l-a scos din planurile FCSB: „O să vorbesc cu el!”

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FCSB vine după un 2-1 pe terenul lui FC Voluntari. Chiar dacă echipa lui a câștigat, Gigi Becali nu a fost mulțumit pe deplin. Unul dintre „clienții” săi a fost veteranul Risto Radunovic, pe care nu îl mai dorește la club. Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a spus că va discuta personal cu fundașul lateral muntenegrean pentru a-l aduce la Pitești.

Risto Radunovic, dorit de Dani Coman la FC Argeș

După sezoane la rând în care a fost piesă de bază în primul „11” al FCSB-ului, Risto Radunovic se regăsește într-o situație nu tocmai confortabilă. Conform informațiilor obținute de FANATIK, , la mijloc, contra ilfovenilor. Fotbalistul face parte din lista celor pe care . Fotbalistul de 34 de ani se află în ultimele luni de contract cu „roș-albaștrii”, iar Dani Coman, președintele lui FC Argeș, îl vrea la echipa sa. Fostul internațional român îl cunoaște pe Radunovic de când l-a adus prima dată în România, la Astra, în vara anului 2017.

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„Risto Radunovic îmi este foarte apropiat. Este un băiat la care țin foarte mult. Eu l-am adus în România. Are un caracter cum rar am văzut nu numai la fotbaliști, dar și la oameni. Un lider. A fost și este un băiat cum rar există. Mă interesează din toate punctele de vedere, atât uman, cât și fotbalistic. Este în sufletul meu. Chiar o să vorbesc cu el, să văd dacă mai are de gând să rămână în România. Știu că a făcut unele investiții pe aici în imobiliare. Chiar o să vorbesc cu el!”, a spus Dani Coman inițial.

Cum l-a caracterizat Dani Coman pe Risto Radunovic

Ulterior, oficialul lui FC Argeș i-a făcut portretul lui Risto Radunovic în direct. Dani Coman îl apreciază pe experimentatul jucător din Muntenegru, cotat în prezent la 400.000 de euro, pentru versatilitatea sa în teren, dar și pentru profesionalismul său. „Risto este un fotbalist polivalent. Poate evolua ca fundaș stânga, fundaș central la nevoie, într-un sistem de 3, dar și la închidere. Este un exemplu și poate ajuta jucătorii tineri. Un exemplu de urmat, să știți”, a mai spus Dani Coman, pentru Risto Radunovic a strâns 100 de meciuri pentru Astra, în timp ce la FCSB a ajuns la borna de 240 de partide.

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Gigi Becali dorea să îl scoată pe Radunovic de pe lista fotbaliștilor eligibili în SuperLiga după ultimele transferuri

Gigi Becali chiar fotbaliștilor eligibili în SuperLiga. Această decizie fusese luată după ce i-a transferat pe Muhar, Korenica și Drăguș. Patronul „roș-albaștrilor” explica la acea vreme că muntenegreanul este oricum accidentat și la final de contract, motiv pentru care nu mai este necesar să țină un loc ocupat ce poate fi folosit de un fotbalist pe care se poate baza. Aflat la FCSB din ianuarie 2021, Risto Radunovic a câștigat alături de formația bucureșteană 4 trofee: două campionate și două Supercupe ale României. De asemenea, el a contribuit și la parcursul european al FCSB-ului în sezoanele precedente.

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