Prima plecare de la Inter din era Cristi Chivu: „Nu este niciodată ușor să-ți iei rămas bun”

. Antrenorul a primit însă o veste neplăcută, întrucât unul dintre veteranii din lotul fostei campioane a Italiei și-a anunțat plecarea.

Arnautovic, mesaj emoționant la despărțirea de Inter

Marko Arnautovic este unul dintre cei mai în vârstă jucători cu care Inter a încheiat sezonul recent. la echipa italiană.

Tot atunci vârful mărturisea că viitorul său la Inter este clar, anume că nu va mai continua. La doar câteva zile de la acea declarație, Arnautovic a transmis în mediul online un mesaj de despărțire față de clubul din Serie A.

„Nu este niciodată ușor să-ți iei rămas bun!”

„Timpul meu petrecut în locul pe care îl numesc acum acasă s-a încheiat. Nu este niciodată ușor să-ți iei rămas bun, mai ales de la familie, de la un club care m-a lăsat să-mi trăiesc visul, nu o dată, ci de două ori.

Din momentul în care am pășit din nou pe terenul San Siro, am simțit căldura, anticiparea și mândria de a purta din nou aceste culori. Am avut multe suișuri și coborâșuri, dar nu aș fi putut fi mai mândru să împart terenul și vestiarul cu acești frați.

„Inter va fi mereu alături de mine. Negrul și albastrul vor fi mereu în venele mele”

Voi purta amintirile Scudetto-ului cu mine pentru totdeauna. Staff-ului, antrenorilor și tuturor celor din culise, sprijinul vostru chiar și în cele mai grele momente a însemnat mult pentru mine.

Vă mulțumesc că ați crezut în mine, că m-ați împins și că m-ați ajutat să dau tot ce aveam pentru Nerazzurri. Fanilor, vă mulțumesc, ați fost alături de noi în fiecare moment, a fost o onoare să lupt pentru voi, să marchez pentru voi și să port tricoul vostru.

Chiar dacă plec, Inter va fi mereu alături de mine. Negrul și albastrul vor fi mereu în venele mele. Odată nerazzurri, mereu nerazzurri”, a fost mesajul lui Marko Arnautovic, pe contul său de Instagram.