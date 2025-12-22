Prima plecare de la Rapid după 1-2 cu FCSB, anunțată în direct. „E o discuție. Nu ne vom opune”. Urmează și alții! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au pierdut ultimul meci al anului cu rivalii de la FCSB, iar oficialii clubului Rapid pregătesc deja primele mutări din perioada de transferuri. Victor Angelescu a dat de înțeles că mai mulți fotbaliști ar putea pleca de la echipă.

Giuleștenii pregătesc strategia de transferuri după înfrângerea din derby-ul cu FCSB

Rapid a făcut un sezon bun și poate încheia anul pe primul loc, însă fanii echipei au rămas cu un gust amar după rezultatele din ultima perioadă. Giuleștenii nu au mai câștigat de patru meciuri.

Antrenorul are puțini oameni în atac pe care se poate baza. Oficialii încearcă să îi facă pe plac tehnicianului și să aducă în iarnă câțiva fotbaliști care să îl ajute.

Care sunt jucătorii cu șanse foarte mari să plece de la Rapid. Victor Angelescu a făcut anunțul!

și a dat de înțeles că, în această iarnă, Stolz și Baroan au șanse foarte mari să plece de la Rapid, întrucât nu mai intră în planurile lui Costel Gâlcă. Mai mult, președintele de la Rapid a precizat că, în perioada imediat următoare, va căuta soluții pentru a întări lotul.

„(N.r. Legat de Franz Stolz) Este o discuție, da. Vom avea o discuție finală cu el. Normal, din ce știm, își dorește să apere și să fie, poate, împrumutat altundeva. Dacă își dorește să se ducă altundeva, vom vorbi. Bănuiesc că asta vrea, să fie împrumutat la altă echipă. Nu ne vom opune.

Nu ține doar de mine. Mai important este ce cred antrenorul și directorul sportiv. Ei trebuie să decidă cine rămâne. Ei își asumă. Nu știu cine va veni. Vom avea o discuție și vom vedea cine sunt jucătorii de care nu am fost mulțumiți. Nu cred că se pune problema în acest moment să plece Jambor. Avem doi atacanți mari și lați. Îi avem doar pe Koljic și Jambor. Dacă îl dăm și pe Jambor, rămânem descoperiți. Nu cred că se pune problema în acest moment. Ai nevoie de trei atacanți în lot. El are o atitudine foarte bună la antrenamente.

Și în cazul lui Baroan se va lua o decizie. Repet, așa cum am zis, noi nu acceptăm anumite lucruri și mi-e greu să cred că vom ajunge la un consens cu el. Sunt șanse mari să plece. Este sub contract cu noi, dar nu cred că Costel se va mai baza pe el. Avem ținte de transferuri. Sunt și jucători din Superliga, și din străinătate”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.