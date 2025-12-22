Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Prima plecare de la Rapid după 1-2 cu FCSB, anunțată în direct. „E o discuție. Nu ne vom opune”. Urmează și alții! Exclusiv

Giuleștenii schimbă strategia! Anunțul făcut de conducerea clubului înainte de deschiderea perioadei de transferuri. Câți jucători vor pleca din Giulești în această iarnă.
Alex Bodnariu
22.12.2025 | 11:16
Prima plecare de la Rapid dupa 12 cu FCSB anuntata in direct E o discutie Nu ne vom opune Urmeaza si altii Exclusiv
breaking news
Victor Angelescu a făcut anunțul! Ce jucători pot pleca de la Rapid în această iarnă
ADVERTISEMENT

Giuleștenii au pierdut ultimul meci al anului cu rivalii de la FCSB, iar oficialii clubului Rapid pregătesc deja primele mutări din perioada de transferuri. Victor Angelescu a dat de înțeles că mai mulți fotbaliști ar putea pleca de la echipă.

Giuleștenii pregătesc strategia de transferuri după înfrângerea din derby-ul cu FCSB

Rapid a făcut un sezon bun și poate încheia anul pe primul loc, însă fanii echipei au rămas cu un gust amar după rezultatele din ultima perioadă. Giuleștenii nu au mai câștigat de patru meciuri.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Costel Gâlcă pare că are nevoie de mici retușuri în perioada de mercato. Antrenorul are puțini oameni în atac pe care se poate baza. Oficialii încearcă să îi facă pe plac tehnicianului și să aducă în iarnă câțiva fotbaliști care să îl ajute.

Care sunt jucătorii cu șanse foarte mari să plece de la Rapid. Victor Angelescu a făcut anunțul!

Victor Angelescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dat de înțeles că, în această iarnă, Stolz și Baroan au șanse foarte mari să plece de la Rapid, întrucât nu mai intră în planurile lui Costel Gâlcă. Mai mult, președintele de la Rapid a precizat că, în perioada imediat următoare, va căuta soluții pentru a întări lotul.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

„(N.r. Legat de Franz Stolz) Este o discuție, da. Vom avea o discuție finală cu el. Normal, din ce știm, își dorește să apere și să fie, poate, împrumutat altundeva. Dacă își dorește să se ducă altundeva, vom vorbi. Bănuiesc că asta vrea, să fie împrumutat la altă echipă. Nu ne vom opune. 

ADVERTISEMENT
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu...
Digisport.ro
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul

Nu ține doar de mine. Mai important este ce cred antrenorul și directorul sportiv. Ei trebuie să decidă cine rămâne. Ei își asumă. Nu știu cine va veni. Vom avea o discuție și vom vedea cine sunt jucătorii de care nu am fost mulțumiți. Nu cred că se pune problema în acest moment să plece Jambor. Avem doi atacanți mari și lați. Îi avem doar pe Koljic și Jambor. Dacă îl dăm și pe Jambor, rămânem descoperiți. Nu cred că se pune problema în acest moment. Ai nevoie de trei atacanți în lot. El are o atitudine foarte bună la antrenamente.

Și în cazul lui Baroan se va lua o decizie. Repet, așa cum am zis, noi nu acceptăm anumite lucruri și mi-e greu să cred că vom ajunge la un consens cu el. Sunt șanse mari să plece. Este sub contract cu noi, dar nu cred că Costel se va mai baza pe el. Avem ținte de transferuri. Sunt și jucători din Superliga, și din străinătate”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Presiune uriașă pe Universitatea Craiova la meciul cu Csikszereda: “Sunt căzuți psihic!”
Fanatik
Presiune uriașă pe Universitatea Craiova la meciul cu Csikszereda: “Sunt căzuți psihic!”
Fanatik SuperLiga, luni, 22 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după FCSB...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 22 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după FCSB – Rapid
Prima interacțiune a lui Robert Niță cu Mihai Stoica: „M-am rugat de el...
Fanatik
Prima interacțiune a lui Robert Niță cu Mihai Stoica: „M-am rugat de el de îmi venea să plâng în vestiar!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Scene neverosimile la Digi Sport! Săpunaru a dat drumul scandărilor în direct: 'M**e,...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Digi Sport! Săpunaru a dat drumul scandărilor în direct: 'M**e, Steaua!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!