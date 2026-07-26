Prima plecare de la U Craiova, după 1-5 cu Dinamo! Oltenii îi caută înlocuitor. Exclusiv

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Juraj Badelj (22 de ani) este prima plecare de la Universitatea Craiova după înfrângerea usturătoare cu Dinamo, scor 1-5. Fundașul central croat a fost titularizat de Filipe Coelho în meciul de pe „Arcul de Triumf” în contextul în care antrenorul portughez și-a menajat în principiu titularii la această partidă, cu scopul de a-i odihni în perspectiva returului cu Levski Sofia din Champions League.

Juraj Badelj este prima plecare de la U Craiova după 1-5 cu Dinamo

Doar că, din nefericire pentru el, Badelj a avut o prestație mai mult decât modestă în acest meci și, în plus, , după un fault comis în marginea propriului careu asupra lui Alexandru Musi, aflat în poziție iminentă de gol. Și nu a fost prima dată când croatul a avut o evoluție cel puțin dezamăgitoare într-un meci important pentru olteni.

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Badelj a comis-o şi cu AEK Atena, şi cu Dinamo în semifinala de Cupa României

De exemplu, în decembrie 2025, el a greșit în acel final de meci de coșmar pentru Universitatea Craiova de la Atena contra lui AEK, atunci când echipa din Bănie a ratat în mod dramatic, în prelungiri, calificarea în fazele eliminatorii din Conference League. Concret, Juraj Badelj a fost cel care a condus spre cornerul în urma căruia Houri a comis penalty, iar ulterior grecii au marcat golul victoriei.

De asemenea, fundașul central croat, deși avea mingea sub control, a acordat lovitură de colț pentru Dinamo în prelungirile meciului din semifinalele Cupei României. Iar din acea fază Kennedy Boateng a reușit să deschidă scorul. În cele din urmă însă a ieșit bine pentru Craiova. Oltenii au egalat în minutul 119, iar apoi s-au impus după executarea loviturilor de departajare.

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Cartonașul roșu din meciul cu Dinamo i-a fost „fatal” lui Juraj Badelj

Chiar și în aceste condiții însă, percepția generală despre Badelj rămâne aceea că, deși a jucat destul de puțin pentru formația de pe „Ion Oblemenco”, atunci când a făcut-o nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, ba chiar din contră, și, cel mai important, de multe ori a greșit decisiv în momente cheie. Astfel, într-o echipă care în sezonul trecut a dominat clar competiția din România, câștigând titlul de campioană, Cupa României și Supercupa României în debutul acestui sezon, dar și cu prestații solide în Conference League, iar acum cu pretenții chiar la Champions League, a părut mai întotdeauna că fotbalistul croat a fost un soi de „verigă slabă”.

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Iar cartonașul roșu încasat cu Dinamo nu a făcut astfel decât să confirme o dată în plus această stare de fapt, devenind deci „picătura care a umplut paharul”. Din acest motiv, din informațiile obținute de FANATIK, conducerea Universității Craiova a decis deja să renunțe la serviciile lui Badelj. Fundașul central mai are doar un an de contract cu echipa din Bănie, astfel încât în prezent se încearcă să se ajungă la un acord privitor la o reziliere pe cale amiabilă a înțelegerii sale.

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Universitatea Craiova caută fundaş central în locul lui Badelj

Așadar, șansele ca Juraj Badelj să plece de la Universitatea Craiova în această vară sunt foarte mari. Oltenii stau foarte bine în prezent la nivel de fundași centrali. Ei se bazează acolo pe Romanchuk, Rus, Screciu, Stevanovic și Fălcușan. De asemenea, Alexandru Crețu, mijlocaș central de meserie, a fost folosit ca stoper de multe ori în ultimele luni, inclusiv sâmbătă seară cu Dinamo.

Asta în principiu pentru că Filipe Coelho a decis până acum să nu se bazeze practic deloc pe tânărul Fălcușan. În plus, chiar și în aceste condiții, clubul din Bănie tot va aduce un înlocuitor pentru Badelj în această fereastră de mercato, astfel încât se poate spune că plecarea lui de pe „Ion Oblemenco” nu se va simți deloc.

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Parcursul lui Juraj Badelj la Universitatea Craiova

După ce a evoluat la nivel de juniori în țara natală Croația, la Lokomotiva Zagreb, Dragovoljac și NK Rudes, , deci pe când avea doar 19 ani, în schimbul sumei de 200.000 de euro. În septembrie 2025, a existat interes pentru el din partea celor de la RB Salzburg, dar în cele din urmă mutarea nu s-a concretizat.

Cifrele lui Juraj Badelj la Universitatea Craiova, potrivit WyScout:

Sezonul 2022 – 2023:

SuperLiga – 7 apariții, 6 ca titular, 474 de minute jucate, cartonașe galbene 0, cartonașe roșii 0

Sezonul 2023 – 2024:

SuperLiga – 15 apariții, 13 ca titular, 1214 minute jucate, 6 cartonașe galbene, un cartonaș roșu

Cupa României – Două apariții, două ca titular, 194 de minute jucate, 0 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii

Sezonul 2024 – 2025:

SuperLiga – 21 de apariții, 18 ca titular, 1708 minute jucate, două cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii

Cupa României – O apariție, una ca titular, 128 de minute jucate, 0 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii

Conference League – Un meci, 63 de minute jucate, 0 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii

Sezonul 2025-2026:

SuperLiga – 11 apariții, 6 ca titular, 699 de minute jucate, 0 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii

Cupa României – 4 apariții, 3 ca titular, 299 de minute jucate, 0 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii

Preliminarii Conference League – 6 apariții, 4 ca titular, 480 de minute jucate, 1 cartonaș galben, 0 cartonașe roșii

Fază principală Conference League – 4 apariții, 4 ca titular, 403 minute jucate, 0 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii