Prima plecare din iarnă la Dinamo! Nuno Campos i-a transmis că nu se mai bazează pe el

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Dinamo are un start impresionant de sezon. „Câinii” sunt lideri în SuperLiga şi au obţinut . În pauza de iarnă, lotul urmează să fie ajustat şi prima plecare de la echipă are mari şanse să fie cea a lui Devis Epassy, portarul care a fost om de bază în stagiunea precedentă.

Devis Epassy, tras pe linie moartă de la venirea lui Nuno Campos!

De la venirea lui Nuno Campos, Epassy a fost tras pe linie moartă la Dinamo. În vară a fost transferat Alaa Bellaarouch, care a avut un impact imediat la echipă, .

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Dar Epassy nu a mai prins nici măcar un minut în actuala stagiune, în care s-a confruntat şi cu o problemă importantă la genunchi. Chiar şi aşa, camerunezul a prins lotul doar în prima etapă, cu Petrolul Ploieşti, scor 0-1. Nici măcar în Cupa României nu a fost pe foaie, în condiţiile în care a apărat Alex Roşca, rezerva lui Bellaarouch.

În aceste condiţii, FANATIK a aflat că Devis Epassy va pleca în această iarnă, antrenorul transmiţându-i camerunezului că nu intră în planurile sale. Contractul portarului cu Dinamo expiră în vara anului 2027, însă despărţirea este aşteptată să se producă de acum, Dinamo neavând nicio pretenţie.

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Nicolescu, despre plecarea lui Epassy: „Aşa ar trebui să se întâmple!”

Spre deosebire de acest sezon, Devis Epassy a fost piesă de bază la Dinamo în stagiunea precedentă. Camerunezul a fost titularul dintre buturi şi a evoluat în 32 de meciuri. Ultimul său meci la Dinamo a fost barajul de tristă amintire pentru „câini”, pierdut cu 1-2 în faţa celor de la FCSB, în urma căruia echipa lui Kopic a ratat calificarea în Conference League.

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Într-o intervenţie la FANATIK SUPERLIGA din urmă cu două săptămâni, Andrei Nicolescu a declarat că Devis Epassy este aşteptat să plece în această iarnă de la echipă: „Teoretic ar trebui să plece, aşa ar trebui să se întâmple. O să vedem. Mai are contract până în vară, ar intra în ultimele şase luni”, a spus preşedintele „câinilor”.

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În luna august a acestui an, Devis Epassy a fost operat la meniscul genunchiului stâng, dar între timp şi-a revenit şi e apt de joc. Chiar şi aşa, e greu de crezut că va mai prinde măcar banca de rezerve de la Dinamo.