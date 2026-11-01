Sport

Prima plecare din iarnă la Dinamo! Nuno Campos i-a transmis că nu se mai bazează pe el

Marian Popovici
01.11.2026 | 14:32
Prima plecare din iarna la Dinamo Nuno Campos ia transmis ca nu se mai bazeaza pe el
EXCLUSIV FANATIK
Prima plecare din iarnă la Dinamo! Nuno Campos i-a transmis că nu se mai bazează pe el. Sursa: sportpictures.eu
Unul dintre cei mai importanţi jucători din sezonul trecut la Dinamo nu mai are loc în echipa lui Nuno Campos. Antrenorul i-a transmis că nu se mai bazează pe el şi e aşteptat să fie primul jucător plecat în iarnă.
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Dinamo are un start impresionant de sezon. „Câinii” sunt lideri în SuperLiga şi au obţinut şase puncte din şase posibile în grupa din Cupa României. În pauza de iarnă, lotul urmează să fie ajustat şi prima plecare de la echipă are mari şanse să fie cea a lui Devis Epassy, portarul care a fost om de bază în stagiunea precedentă.

Devis Epassy, tras pe linie moartă de la venirea lui Nuno Campos!

De la venirea lui Nuno Campos, Epassy a fost tras pe linie moartă la Dinamo. În vară a fost transferat Alaa Bellaarouch, care a avut un impact imediat la echipă, devenind unul dintre portarii de top din SuperLiga.

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Dar Epassy nu a mai prins nici măcar un minut în actuala stagiune, în care s-a confruntat şi cu o problemă importantă la genunchi. Chiar şi aşa, camerunezul a prins lotul doar în prima etapă, cu Petrolul Ploieşti, scor 0-1. Nici măcar în Cupa României nu a fost pe foaie, în condiţiile în care a apărat Alex Roşca, rezerva lui Bellaarouch.

În aceste condiţii, FANATIK a aflat că Devis Epassy va pleca în această iarnă, antrenorul transmiţându-i camerunezului că nu intră în planurile sale. Contractul portarului cu Dinamo expiră în vara anului 2027, însă despărţirea este aşteptată să se producă de acum, Dinamo neavând nicio pretenţie.

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Nicolescu, despre plecarea lui Epassy: „Aşa ar trebui să se întâmple!”

Spre deosebire de acest sezon, Devis Epassy a fost piesă de bază la Dinamo în stagiunea precedentă. Camerunezul a fost titularul dintre buturi şi a evoluat în 32 de meciuri. Ultimul său meci la Dinamo a fost barajul de tristă amintire pentru „câini”, pierdut cu 1-2 în faţa celor de la FCSB, în urma căruia echipa lui Kopic a ratat calificarea în Conference League.

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Într-o intervenţie la FANATIK SUPERLIGA din urmă cu două săptămâni, Andrei Nicolescu a declarat că Devis Epassy este aşteptat să plece în această iarnă de la echipă: „Teoretic ar trebui să plece, aşa ar trebui să se întâmple. O să vedem. Mai are contract până în vară, ar intra în ultimele şase luni”, a spus preşedintele „câinilor”.

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În luna august a acestui an, Devis Epassy a fost operat la meniscul genunchiului stâng, dar între timp şi-a revenit şi e apt de joc. Chiar şi aşa, e greu de crezut că va mai prinde măcar banca de rezerve de la Dinamo.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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