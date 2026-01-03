Sport

Prima plecare după FCSB – Rapid! Destinația: Serie A!

FANATIK a aflat jucătorul care va pleca din Giulești după derby FCSB - Rapid, 2-1. Fotbalistul nu va mai continua sub comanda lui Costel Gâlcă și va reveni în Serie A.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
03.01.2026 | 13:16
Prima plecare dupa FCSB Rapid Destinatia Serie A
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Prima plecare din Giulești după FCSB - Rapid Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Franz Stolz va pleca de la Rapid în această iarnă. Portarul de origine austriacă va reveni la Genoa, club de unde a fost împrumutat în Giulești, după ce nu a reușit să se impună ca titular.

Franz Stolz pleacă de la Rapid

Rapid nu va mai conta pe serviciile lui Franz Stolz. FANATIK a aflat că portarul în vârstă de 24 de ani va reveni la Genoa cu 6 luni mai devreme de când trebuia să îi expire împrumutul. Nemulțumit de minutele puține bifate, austriacul a considerat oportun momentul de a pleca din Giulești.

ADVERTISEMENT

Austriacul a venit la Rapid la începutul anului trecut, sub formă de împrumut de la Genoa. A fost rezervă în partea a doua a sezonului regulat, dar a apărat în jumătate din meciurile giuleștenilor din play-off-ul SuperLigii.

În vară, Genoa și Rapid au ajuns la un nou acord ca Stolz să joace în continuare sub formă de împrumut în Giulești. Și austriacul a început sezonul ca titular, însă după victoria de la Clinceni cu Metaloglobus, scor 2-1, a fost scos din poartă de Marian Aioani și a mai evoluat doar Dumbrăvița în Cupa României.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Cifrele lui Franz Stolz la Rapid

În prima parte a anului 2025, portarul austriac în vârstă de 24 de ani a fost de patru ori titular la Rapid, iar într-un joc a intrat în prelungiri după o accidentare a lui Aioani. În cele 5 partide a încasat 6 goluri.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"

Așa cum spuneam, antrenorul Costel Gâlcă a decis să înceapă cu Franz Stolz titular actualul sezon, iar austriacul a primit 6 goluri în cele 7 jocuri de campionat în care a apărat poarta giuleștenilor.

Ce se întâmplă cu Baroan

Situația atacantului francez Antoine Baroan nu s-a schimbat cu nimic față de finalul anului trecut, după ce a fost scos din lot de antrenorul Costel Gâlcă din motive disciplinare și pus să se antreneze separat.

ADVERTISEMENT

Vârful în vârstă de 25 de ani nu mai face parte din planurile staff-ului tehnic. Astfel, Baroan nu a fost luat în cantonamentul giuleștenilor din Antalya și a rămas să se antrenează separat la București.

”Vreți să mă dați afară?”. Pep Guardiola a luat foc la conferința de...
Fanatik
”Vreți să mă dați afară?”. Pep Guardiola a luat foc la conferința de presă înaintea derby-ul transmis de Voyo și le-a răspuns ironic jurnaliștilor: ”Într-o zi voi pleca, îți promit”
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult...
Fanatik
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv
Mihai Stoica, scos din sărite de agentul noului jucător de la Rapid: ”Băi,...
Fanatik
Mihai Stoica, scos din sărite de agentul noului jucător de la Rapid: ”Băi, nu fi obraznic!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Surpriză! Bölöni a spus cu ce echipă din SuperLiga ar dori să semneze:...
iamsport.ro
Surpriză! Bölöni a spus cu ce echipă din SuperLiga ar dori să semneze: 'Vreau să fac ceva deosebit!'. De ce nu îl interesează Csikszereda sau Sepsi
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!