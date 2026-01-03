Prima plecare după FCSB – Rapid! Destinația: Serie A!

ADVERTISEMENT

Franz Stolz va pleca de la Rapid în această iarnă. Portarul de origine austriacă va reveni la Genoa, club de unde a fost împrumutat în Giulești, după ce nu a reușit să se impună ca titular.

Franz Stolz pleacă de la Rapid

Rapid nu va mai conta pe serviciile lui Franz Stolz. FANATIK a aflat că portarul în vârstă de 24 de ani va reveni la Genoa cu 6 luni mai devreme de când trebuia să îi expire împrumutul. Nemulțumit de minutele puține bifate, austriacul a considerat oportun momentul de a pleca din Giulești.

Austriacul , sub formă de împrumut de la Genoa. A fost rezervă în partea a doua a sezonului regulat, dar a apărat în jumătate din meciurile giuleștenilor din play-off-ul SuperLigii.

În vară, Genoa și Rapid au ajuns la un nou acord ca . Și austriacul a început sezonul ca titular, însă după victoria de la Clinceni cu Metaloglobus, scor 2-1, a fost scos din poartă de Marian Aioani și a mai evoluat doar Dumbrăvița în Cupa României.

Cifrele lui Franz Stolz la Rapid

În prima parte a anului 2025, portarul austriac în vârstă de 24 de ani a fost de patru ori titular la Rapid, iar într-un joc a intrat în prelungiri după o accidentare a lui Aioani. În cele 5 partide a încasat 6 goluri.

Așa cum spuneam, antrenorul Costel Gâlcă a decis să înceapă cu Franz Stolz titular actualul sezon, iar austriacul a primit 6 goluri în cele 7 jocuri de campionat în care a apărat poarta giuleștenilor.

Ce se întâmplă cu Baroan

Situația atacantului francez Antoine Baroan nu s-a schimbat cu nimic față de finalul anului trecut, după ce a fost scos din lot de antrenorul Costel Gâlcă din motive disciplinare și pus să se antreneze separat.

Vârful în vârstă de 25 de ani nu mai face parte din planurile staff-ului tehnic. Astfel, Baroan nu a fost luat în cantonamentul giuleștenilor din Antalya și a rămas să se antrenează separat la București.