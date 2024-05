Prima plecare importantă de la Corvinul! A semnat în Superliga: „El a trecut prin momente grele. Nu se va opri aici”

Florin Maxim a fost invitatul prin video-conferință al lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre plecările de la Corvinul. Emisiunea poate fi văzută live, pe website, în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

Marius Coman, transfer la Sepsi

Corvinul Hunedoara a fost marea revelație a sezonului acesta, după ce . Hunedorenii deja au anunțat plecări ale vedetelor din lot, prin vocea lui Florin Maxim.

Marius Coman, atacantul celor de la Corvinul, a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe, fiind oficial. Transferul a fost confirmat chiar de tehnician, care acum se vede nevoit să îl înlocuiască pe atacantul central de 27 de ani.

„Coman este 100% plecat. Și-a făcut treaba la Corvinul. E semnat și cumva, asta ne-a fost înțelegerea, dar el a venit la Liga a III-a. Coman nu e inventat de noi, a fost golgheterul ligii secunde, când activa la Recea.

Eu, din întâmplare, am văzut Metaloglobus – Recea, am fost să îl văd pe Dani Lung, care activa la Metaloglobus. Am fost și chiar mi-a plăcut Coman. Atunci, mi-a atras atenția. Când mi s-a propus Coman de către Bogdan Apostu, n-am ezitat.

Știam că , îi știam potențialul, era exact atacantul de care aveam nevoie. A trecut prin momente grele, a avut susținerea noastră 100% și ne-a dat ceva în schimb. Era normal să facă pasul, are o vârstă propice performanței.

Credeți-mă, Marius Coman nu se va opri la Sepsi. Țineți acest video și veți vedea că își va face treaba cu vârf și îndesat”,a spus Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, în exclusivitate.

Se anunță transferuri la Corvinul

Corvinul Hunedoara anunță transferuri, în principal în zona frontală, după plecarea lui Coman. Deși au în curte un atacant foarte bun și tânăr, Florin Maxim spune că este nevoie de intariri.

„Avem nevoie de atacanți, că în afară de Marius noi nu am avut un număr nouă. Am adus un copil, Lucas Câmpanu, 2007, un real talent, dar e un copil. Are o calitate foarte bună, a și reușit să marcheze acasă.

O execuție pe care nu o găsești la atacanți în ligile noastre. Are un sânge rece, un ADN de atacant, de număr nouă, dar e copil. Nouă ne mai trebuie doi atacanți, mai ales după plecarea lui Coman“, a mai spus Florin Maxim.

