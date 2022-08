Prima reacţia a lui Adrian Mititelu după transferul lui Compagno la FCSB: “Eu am cheltuit peste 12 milioane de euro din 2017 până acum!”. I-a găsit deja înlocuitor

FCSB l-a transferat pe Andrea Compagno de la FC U Craiova. . Pentru Adrian Mititelu este o afacere foarte bună, atacantul italian fiind adus gratis în urmă cu doi ani.

Prima reacţia a lui Adrian Mititelu după transferul lui Compagno la FCSB: “Sincer, îmi pare foarte rău”

a declarat că în urmă cu o lună nu se gândea să îl vândă pe Compagno, însă împreună cu jucătorul au hotărât să ia această decizie, mai ales că suma de transfer este una foarte mare pentru fotbalul nostru:

„Există posibilitatea foarte mare ca Andrea Compagno să fie transferat la FCSB. Sincer, îmi pare foarte rău. Dacă mă întrebați ieri, sau acum o săptămână, sau o lună, nu luam în calcul asta.

După solicitarea pe care le-am trimis-o celor de la FCSB, împreună cu dorința jucătorului, am hotărât să schimbăm politica clubului. Să nu uităm, eu am cheltuit peste 12 milioane de euro din 2017 până acum și aici la bază mai e nevoie de 3-4 milioane de euro să termin baza.

“Eu nu am sponsori, toți sponsorii merg la domnul Mihai Rotaru, îl iubesc mult pe domnul Mihai Rotaru”

Anul ăsta diferența dintre veniturile clubului și cheltuielile clubului este de vreo 3 milioane de euro, anul trecut la fel. Eu nu am sponsori, toți sponsorii merg la domnul Mihai Rotaru, îl iubesc mult pe domnul Mihai Rotaru și își asociază imaginea cu domnul Mihai Rotaru. E un bun al poporului român, Mititelu e rău.

Noi nu avem sponsori, e una din firmele mele care plătește 300.000 de euro pe an. În rest, tot bugetul e asigurat din banii noștri. Când primești o ofertă pentru un fotbalist care are 26 de ani nu poți să spui nu. Eu nu am banii domnului Becali sau domnului Rotaru.

“Nu pot să tot bag, bag și să refuz venituri importante pentru club”

Și Bauza e dorit, dar Bauza nu va pleca acum. Pentru că nu e momentul lui. E o mare pierdere pentru noi Compagno. Pierdem un lider de vestiar, un băiat extraordinar, dar viața merge înainte.

Am și eu nevoie să respir puțin. Nu pot să tot bag, bag și să refuz venituri importante pentru club. Am nevoie moral să simt că încasăm ceva că m-am săturat zi de zi: plăți, plăți, plăți”, a spus Becali conform sport.ro.

George Ganea, înlocuitorul lui Compagno!

Adrian Mititelu i-a găsit deja înlocuitor lui Andrea Compagno. Este vorba de George Ganea, transferat recent la FC U Craiova: “George Ganea va prinde aici viață. O să vedeți că George Ganea va fi un alt fotbalist în acest an decât cel pe care l-ați văzut până acum. Are talent cu carul. A avut o pasă proastă, nu știu de ce, nu știu care sunt cauzele”, a spus patronul lui FC U Craiova.