Sport

Prima reacție a antrenorului lui Frosinone după golurile lui Bîrligea: „Ăsta e norocul unui antrenor”

Gabriel-Alexandru Ioniță
29.10.2026 | 22:31
Prima reactie a antrenorului lui Frosinone dupa golurile lui Birligea Asta e norocul unui antrenor
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Prima reacție a antrenorului lui Frosinone după golurile lui Bîrligea. Foto: Profimedia
Daniel Bîrligea, dublă în Serie A după ce a intrat pe teren în minutul 70! Ce a declarat antrenorul lui Frosinone la final
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a semnat o dublă în meciul Frosinone – Lecce 5-1, disputat joi seară în cadrul etapei cu numărul 9 din Serie A. La finalul partidei, în mod firesc de altfel, antrenorul Massimiliano Alvini (56 de ani) s-a declarat încântat de jocul prestat de formația lui în această partidă.

Ce a declarat antrenorul lui Frosinone după dubla lui Bîrligea din meciul cu Lecce

De asemenea, fără să îl numească în mod special pe Bîrligea, a spus că este bucuros, și noroc deopotrivă, să aibă la dispoziție astfel de jucători. „Cred că fotbalul este un spectacol, este distractiv, și la bine, și la rău. Mergi pe stadion ca să te simți bine și intri ca să dai totul. Antrenorul încearcă să obțină rezultate urmând o cale de a face lucrurile cât mai bine. Fotbalul este cel mai frumos sport din lume, iar dacă spectacol este plăcut, cu atât mai bine.

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Norocul unui antrenor este să aibă anumiți jucători. În unele meciuri ai nevoie de atitudinea lui Ghedjemis și Kvernadze, precum și de cea a lui Zerbin și Fini. Astăzi, Lecce a venit într-o postură diferită, așa că a fost dificil să exploateze mișcările lor tradiționale din atac”, a declarat Alvini la finalul meciului, citat de tuttomercatoweb.com. 

Massimiliano Alvini, mesaj ferm pentru jucătorii săi

În continuare, antrenorul lui Frosinone a mai transmis și că își dorește ca echipa lui să poată să mențină acest ritm ridicat și de acum înainte: „Astăzi vreau să le acord tot meritul băieților. După meciul cu Napoli, în care am avut multe ocazii, dar ne-am concentrat mai mult pe persoană decât pe echipă, am fost furios.

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Astăzi am jucat ca o echipă. Factorii personali nu contează în acest tip de fotbal. Scopul este să rămânem în top, 17 puncte nu ne vor ține sus mereu. Vom încerca în continuare să obținem punctele de care avem nevoie, dar oricine spune că nu se uită la clasament minte”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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