Prima reacție a avocatului, după ce Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice: „Au depus niște înregistrări”

Veștile de ultim moment primite de Ana Maria Bărbosu, care a fost "deposedată" de medalia de aur de către TAS, în urma apelului făcut de americani, au fost comentate de avocatul româncei.
Mihai Alecu
29.01.2026 | 16:26
Ce spune avocatul după deciza TAS în privința lui Bărbosu
Continuă suspansul pentru Ana Maria Bărbosu, asta după ce TAS a acceptat contestația făcut de americani și i-au suspendat provizoriu medalia pe care o primise în detrimentul lui Jordan Chiles după finala de la sol de la Jocurile Olimpice 2024.

Avocatul lui Ana Maria Bărbosu, reacție de ultim moment după decizia TAS. Veste bună pentru româncă

Avocatul Sabin Gherdan, care o reprezintă pe Ana Maria Bărbosu, a vorbit despre situația în care este românca în acest moment, după ultima decizie dată de TAS. Acesta spune că sunt șanse reale ca, în cele din urmă, să rămână medalia în palmaresul lui Bărbosu.

”În momentul de față, medalia de bronz se află în continuare în dispută la TAS. Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles, se rejudecă la TAS prin analiza admisibilității. Ei au depus niște înregistrări, pe care Tribunalul Federal Elvețian l-a recunoscut ca fiind un calup de înregistrări.

Se va pune în balanță cu problemele existente la dosar. Dacă se va respinge, practic se va confirma hotărârea TAS-ului. (n.r. Există posibilitatea reală ca Ana Bărbosu să fie în continuare medaliată cu bronz?). Da, categoric”, a spus Sabin Gherdan pentru Digi Sport.

  • TAS urmează să rejudece cazul și poate respinge contestația făcută de americani la decizia inițială luată cu privire la medalie.

Toată povestea din spatele controversei dintre Bărbosu și Chiles, cele două sportive care luptă pentru medalia de bronz de la JO 2024

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, finala la sol a devenit rapid una dintre cele mai controversate competiții ale gimnasticii artistice. După ce românca Ana Maria Bărbosu părea că obține medalia de bronz cu un exercițiu apreciat cu 13,700, o contestație depusă de antrenorii americani pentru Jordan Chiles a dus la o modificare a punctajului, urcând-o pe aceasta pe podium. Decizia inițială a judecătorilor a generat un val de critici.

Ulterior, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a intervenit, constatând că apelul care schimbase clasamentul a fost depus cu patru secunde peste termenul regulamentar de un minut, ceea ce l-a făcut nevalid. În consecință, scorul inițial al lui Chiles a fost restabilit, iar medalia de bronz i-a revenit Anei Bărbosu, punând capăt disputei tehnice.

