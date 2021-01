Prima reacție a comisarului Radu Gavriș după cheful din Centrul Vechi! „Nu am făcut nimic”

FANATIK îți prezintă prima reacție a comisarului-șef Radu Gavriș după ce a fost surprins la un chef în Centrul Vechi alături de alte 26 de persoane. Acesta se afla la o terasă acoperită din București, încălcând regulile de protecție sanitară din pandemia COVID.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Nu a fost absolut nicio petrecere, a fost o masă cu cinci persoane. Am băut o bere după-amiază. Hanul lui Manuc are o formă de terasă.

Dacă am încălcat legea, nu-i nicio problemă, să fiu sancționat contravențional”, a declarat Radu Gavriș, potrivit mainnews.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prima reacție a comisarului Radu Gavriș după cheful din Centrul Vechi în plină pandemie

Nu am fost la masă cu mai multe persoane decât prevede legea. Eu consider că am fost într-un spațiu deschis, conform definiției legale.

Nu am fost la masă cu oameni politici, oameni de afaceri, interlopi. Nu am făcut nimic”, a mai spus Radu Gavriș

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, comisarul spune că întreaga operațiune face parte dintr-o acțiune îndreptată în mod categoric împotriva sa.

“Eu am ajuns la Harghita tăcând din gură. O să mă mai trimită odată. E adevărat că am fost legitimat, că așa a ordonat cineva.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu am fost reclamat și la DNA, m-am trezit și cu dosare penale și nu s-a întâmplat nimic.

În viața mea, nu am făcut nimic. Eu pot să fiu sancționat, însă există o instanță, o să contest. Până acum am câștigat totul pentru că nu am făcut nimic”, a mai declarat Radu Gavriș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Între timp, comisarul-șef Radu Gavriș, directorul general adjunct al Poliției Capitalei, este cercetat disciplinar.