Laura Vicol a fost prezentă pe Arena Națională duminică seară pentru a o susține pe FCSB în derby-ul contra Rapidului, încheiat la egalitate, 2-2. Controversata avocată a reacționat după ce a fost acuzată că a încălcat legea.
Fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, implicată în celebrul scandal „Nordis”, a fost acuzată că ar fi încălcat legea în timp ce urmărea derby-ul de pe Arena Națională. Laura Vicol a fost surprinsă fumând în tribune, aspect interzis de lege.
„Pentru ăștia care m-ați pozat la meci și ați scris că sfidez legea… Bobiță, pe stadion, unde mă duc des, să știți că fumează toată lumea Iqos și o să fumez în continuare dacă asta înseamnă că sfidez legea, pentru că sunt fumătoare și pentru că toată lumea fumează pe stadion.
Să scrieți despre mine că am sfidat legea și că m-am îmbrăcat extravagant la un meci de fotbal… M-am dus în pantaloni de trening și în maieu. Asta înseamnă extravagant pentru voi?
Dacă vreți să știți de unde am și lenjeria, vă spun… E de la Victoria’s Secret. Dar nu cred că pe cititori îi interesează ținuta mea extravagantă. Adică pantaloni de trening și maieu. Sunteți penibli!”, a transmis Laura Vicol într-un clip adresat fanilor pe pagina sa de Facebook.
Avocata a susținut-o pe FCSB și la meciurile europene importante din acest an, precum cel cu Manchester United sau cel contra lui Olympique Lyon. Laura Vicol a fost prezentă pe stadion și la meciul pe care naționala României l-a disputat contra Bosniei, în luna martie.
Din postura de fană a celor de la FCSB, Laura Vicol a făcut mai multe afirmații care nu au fost pe placul lui Florin Talpan, juristul clubului CSA Steaua. Între cei doi a pornit un adevărat conflict de la distanță, iar fosta deputată a lansat acuzații dure la adresa lui Talpan.
„I-am spus frumos ceva, pe urmă dânsul m-a jignit. Se simt mai bărbați sau mai femei dacă jignesc? Mă jignesc la modul grobian. Argumentează, nu ești de acord cu mine, dar de ce să mă jignești la modul grobian? Talpan a zis nu știu ce, că Vicol asta…”, a declarat Laura Vicol.