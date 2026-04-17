Prima reacţie a doctorului de la Spitalul Monza care l-a operat pe Daniel Bîrligea! Cât de complicată a fost intervenţia chirurgicală. Exclusiv

Daniel Bîrligea a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Monza pentru o deviaţie de sept. Doctorul Bogdan Mocanu este cel care l-a operat pe atacantul FCSB şi a dat detalii despre cum a decurs intervenţia.
Marian Popovici
17.04.2026 | 19:31
Prima reactie a doctorului de la Spitalul Monza care la operat pe Daniel Birligea Cat de complicata a fost interventia chirurgicala Exclusiv
Prima reacţie a doctorului de la Spitalul Monza care l-a operat pe Daniel Bîrligea! Cât de complicată a fost intervenţia chirurgicală. Sursa: colaj Fanatik
Daniel Bîrligea ar putea să revină la FCSB în meciurile de baraj pentru Conference League. Atacantul a suferit o ruptură de tendon în pauza pentru meciurile internaţionale şi va fi indisponibil până aproape de finalul lunii mai, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate. Fotbalistul a „profitat” de acest moment şi şi-a rezolvat şi o problemă medicală mai veche.

Doctorul Bogdan Mocanu l-a operat pe Daniel Bîrligea: „Pacienţii nu mai au niciodată probleme cu respiraţia”

Atacantul celor de la FCSB a suferit o intervenţie chirurgicală pentru o deviaţie de sept la Spitalul Monza din Bucureşti. FANATIK a stat de vorbă cu doctorul Bogdan Mocanu, cel care l-a operat pe Daniel Bîrligea, şi care a dat asigurări că intervenţia a fost minim invazivă şi atacantul se va recupera rapid:

„Nu pot să dau informaţii despre procedură fără consimţământul pacientului. Am operat mai mulţi jucători de la ei, dar şi alte persoane publice celebre. Sunt cât se poate de discret faţă de pacienţii mei. Tot ce pot să vă spun este că vorbim de o procedură minim invazivă, endoscopic, se recuperează rapid, iar pacienţii nu mai au niciodată probleme cu respiraţia.

Nu este o operaţie care să aibă recidivă. Mai mult decât atât nu pot să vă spun despre operaţia pacientului fără acordul său, mă feresc de aceste lucruri şi nu este corect să o fac. Vă mulţumesc”, a spus dr. Bogdan Mocanu, coordonatorul compartimentului ORL – BRAIN Institute din cadrul Spitalului Monza, pentru FANATIK.

Daniel Bîrligea se confruntă de 10 ani cu probleme respiratorii!

Daniel Bîrligea s-a confruntat cu aceste probleme respiratorii mai bine de 10 ani, iar evoluţiile mai modeste ale atacantului din acest sezon pot fi puse pe seama faptului că nu putea respira normal. În timp ce se recuperează pentru problemele la coapsă, atacantul a rezolvat şi această chestiune şi, din informaţiile noastre, ar putea reveni în meciurile de baraj pentru Europa.

După patru etape consumate din play-out, FCSB se află pe locul 2, cu 30 de puncte, unul mai puţin ca UTA Arad. Ultimul obiectiv al roş-albaştrilor pentru acest sezon este calificarea în Conference League, dar misiunea nu se anunţă una uşoară. Jucătorii lui Rădoi vor să câştige play-out-ul, pentru a avea avantajul terenului propriu în primul baraj. Iar apoi va urma confruntarea cu echipa de pe locul 3 sau 4 din play-off, în deplasare, pentru ultimul loc european.

  • 25 de ani are Daniel Bîrligea
  • 13 goluri în 37 de meciuri a marcat atacantul FCSB
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
