Emmei Răducanu, discurs în limba română după victoria de la Transylvania Open: „Aici mă simt ca acasă”

Jucătoarea din Marea Britanie cu origini din România s-a impus în primul tur al turneului de la Cluj în fața Polonei Hercog, care a reușit să câștige primul set, dar nu a reușit să o învingă pe campioana de la US Open.

Emma Răducanu a recunoscut că se bucură să participe la turneul din România și spune că se simte foarte legată de țara noastră.

Prima reacție a Emmei Răducanu după victoria de la Transylvania Open

Emma Răducanu a avut o primă reacție după victoria din primul tur de la Transylvania Open, în fața Polonei Hercog, scor 2-1, duel în care a cedat primul set jucătoarei din Slovenia:

„O să încerc să vorbesc puțin în română și dacă nu mai pot, vă spun în engleză. A fost un meci foarte dificil, ea a fost foarte tare, nu cred că am jucat atât de bine, dar am câștigat. Sunt foarte bucuroasă acum.

Vreau să mulțumesc tuturor, e un turneu bine organizat, îmi place mult România, mă simt ca acasă.

Îmi place ciorba de perișoare, dar acum am mâncat de legume, mai aștept puțin și după mânănc mămăligă, papanași și sarmale”.

23 este locul pe care Emma Răducanu îl ocupă în clasamentul WTA

„Dacă mai rămân aici, o să vorbesc și mai bine română!”

și a vorbit despre ce înseamnă pentru ea să joace în țara de origine a tatălui său și a recunoscut că este emoționată încercând să vorbească în română, dar promite că în viitor va vorbi chiar mai bine limba română.

„Înseamnă pentru mine mult să joc în țara tatălui meu. Mulțumesc pentru tot suportul și pentru această săptămână.

Acum sunt puțin rușinată să vorbesc în română, dar dacă mai stau puțin aici, pot să vorbesc chiar mai bine.

A fost un adversar foarte dificil, ea are 30 de ani, iar eu am doar 18, dar mă bucur că am reușit să câștig. A fost greu, pentru că a avut un serviciu foarte puternic, dar mi-am păstrat capul limpede”, a mai spus Emma Răducanu la finalul meciului.

„Mă bucur că am avut ocazia să joc în România, sunt puțin tristă să joc fără spectatori, dar și la antrenament a fost wow, mă bucur enorm.

N-am jucat cu Ana, dar este o fată foarte fericită, dar va fi un meci foarte greu, mai ales că joc aici în Cluj și îmi doresc să merg mai departe”, a mai spus Emma Răducanu.