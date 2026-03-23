Prima reacție a FRF despre venirea lui Ionuț Radu la București. Ce se întâmplă cu Laurențiu Popescu: „Era în vacanță la Milano”

Veste de ultimă oră din sânul naționalei de seniori. Ionuț Radu, portarul care în weekend s-a accidentat în meciul pe care Celta Vigo l-a pierdut dramatic cu Alaves, ar putea intra în duelul decisiv cu Turcia din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Gabi Balint și Andrei Vochin au vorbit despre știrea momentului.

Andrei Radu vrea să joace în Turcia – România! Veste de ultim moment despre portarul de la Celta Vigo

Mircea Lucescu a fost nevoit să-l cheme de urgență pe Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, la lot, după ce Ionuț Radu a suferit o accidentare la gambă în ultimul meci jucat pentru echipa sa de club, Celta Vigo, în La Liga. Goalkeeperul nu putea călca pe picior la finalul jocului, iar o eventuală titularizare cu Turcia părea imposibilă.

Situația s-a schimbat la 180 de grade în doar câteva ore. Conform , Ionuț Radu a efectuat un RMN. Goalkeeperul român va ajunge marți în București și va efectua noi analize pentru a vedea dacă este sau nu în măsură să intre titular în meciul pe care naționala noastră îl va juca împotriva Turciei, la Istanbul.

Cum a reacționat FRF vizavi de venirea lui Ionuț Radu în cantonamentul echipei naționale

a comentat această informație. Acesta este de părere că Ionuț Radu ar putea fi inclus în lot pentru meciurile de baraj, dacă situația sa medicală va fi una încurajatoare, mai ales că naționala de seniori ar putea avea nevoie de serviciile sale și într-o eventuală finală cu Kosovo sau Slovacia: „Mi s-a confirmat. Într-adevăr, mâine o să vină, o să facă o evaluare și aici, vedem ce are. Ar fi bine să nu uităm. Avem două meciuri. Nu vine ca să apere cu Turcia, poate vine ca să apere finala”, a spus Vochin.

Ce se întâmplă cu Laurențiu Popescu, convocat ca înlocuitor al lui Ionuț Radu

Gabi Balint a analizat, de asemenea, informația legată de recuperarea miraculoasă a lui Ionuț Radu. Fostul internațional român consideră că nu a fost vorba despre o ruptură musculară, ci doar despre o contractură. Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, a fost convocat din vacanță, în primă fază, pentru a completa locul lăsat liber de Ionuț Radu: „Înseamnă că nu e gravă accidentarea. Înseamnă că a fost ceva, poate o contractură care în două zile poate să treacă de la sine.

Dacă a făcut RMN și nu se vede o leziune fibrilară, înseamnă că nu e o problemă, deci poate să evolueze. Acum mai venit un portar. Ce o să se întâmple? O să plece? Am înțeles că era în vacanță la Milano. Nu e asta problema, măcar să fie într-un ceas bun. Eu sper că poate să apere, ar fi bine pentru noi, dar trebuie avută mare grijă. A ieșit accidentat acum câteva zile”, a precizat Gabi Balint, conform sursei menționate anterior.