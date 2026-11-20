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Marți, 17 noiembrie, într-o conferință de presă, Raul Rusescu (38 de ani) a fost prezentat drept noul șef al Academiei celor de la FCSB. Fostul atacant a surprins la prima sa apariție publică în calitate de oficial al roș-albaștrilor și s-a declarat împotriva regulii U21 din SuperLiga. El a făcut apel la eliminarea măsurii. FRF a venit cu o reacție după această poziție venită de la vârful clubului din Capitală.

Raul Rusescu primește replică de la FRF după ce a cerut eliminarea regulii U21

În urmă cu un deceniu, mai exact odată cu startul sezonului 2016 – 2017, Federația Română de Fotbal (FRF) lua o măsură revoluționară. Forul condus de Răzvan Burleanu (42 de ani) introducea regula U21. Aceasta prevedea că toate cluburile din primul eșalon sunt obligate să aibă cel puțin un tânăr jucător pe teren în toate partidele.

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De-a lungul anilor, mai multe cluburi, în frunte cu FCSB, au contestat dur această prevedere. Revenit la clubul pentru care a evoluat în peste 100 de meciuri și a marcat zeci de goluri, : „Sunt împotriva regulii U21, împotriva implementării ei. Se poate găsi o altă alternativă. Nu toți jucătorii sunt pregătiți să joace în Liga 1. Avem o problemă. Datoria mea, ca șef de academie, este să îi ofer antrenorului de la prima echipă cât mai multe variante”, a spus acesta, marți, în conferința de prezentare în rolul de șef al Academiei FCSB.

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, i-a dat o replică fostului jucător de la FCSB și echipa națională. „(n.r. Te miră părerea lui?) Sincer să fiu, mă miră. Eu am explicat că o regulă de genul acesta este de viziune generală (…) Eu mă aștept, de la Rusescu, ca fiind șef la Academie, să creeze jucători astfel încât să nu mai fie nevoie de această regulă. Asta e și ideea mea, să nu mai fie nevoie de regula asta”, spune oficialul FRF.

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Vochin, către Rusescu: „Fă tu asta la Academia FCSB: creează fotbaliști de 17 ani care să îți dea cu terenul în cap în prima ligă”

Andrei Vochin îi transmite lui Rusescu faptul că lucrurile sunt cât se poate de simple. Pentru ca regula U21 să fie eliminată, de-ai săi din SuperLiga trebuie să depună eforturi pentru ca pe ușile academiilor lor să iasă tineri care să impresioneze pe prima scenă încă de la niște vârste fragede. ”Ok, înțeleg să nu mai fie nevoie de regula U21, dar atunci să fie o preocupare pentru tine să creezi niște fotbaliști care să vină la 17 ani în Liga 1 să-ți dea cu terenul în cap. Fă tu asta din poziția de director de academie”.

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Oficialul FRF este onest și spune că ar elimina instant regula U21 dacă ar vedea ceva fapte la echipele din România în privința jucătorilor tineri. „Îi dau dreptate sută la sută. Eu, dacă ar fi după mine, aș scoate această regulă. Dacă aș ști că la cluburi se lucrează în ideea asta și cluburile sunt conștiente că în România, la bugetele care există, asta este cea mai importantă susținere”, mai adaugă consilierul președintelui Federației Române de Fotbal, la FANATIK SUPERLIGA.

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