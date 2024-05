Prima reacție a jucătorilor de la Corvinul Hunedoara după ce au câștigat Cupa României Betano: „Am văzut că nu au trei capete!”

Corvinul Hunedoara a reușit surpriza și a intrat în istoria fotbalului românesc. .

Trupa lui Florin Maxim a fost nevoită să revină de 3 ori în finală, dar asta nu a împiedicat formația din Hunedoara să ridice cupa asupra capului la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Prima reacție a jucătorilor de la Corvinul Hunedoara după ce au câștigat Cupa României Betano

Marius Coman, atacantul formației din Hunedoara, a oferit prima reacția după ce a câștigat Cupa României Betano alături de Corvinul. a reușit să marcheze și în finală.

„Cel de sus a fost cu noi. Este o poveste frumoasă ce s-a întâmplat. Chiar dacă nu am avut drept, sportiv am promovat. Am jucat cu trei echipe din Liga 1 și am văzut că nu au trei capete.

ADVERTISEMENT

Am văzut că ne putem bate cu ei. Vom petrece mult că suntem în vacanță”, a spus Marius Coman, la flash-interviu.

Ștefan Lefter: „Ne concentrăm pe Europa League”

Ștefan Lefter a fost eroul Corvinului Hunedoara în finala cu Oțelul Galați. Portarul împrumutat de la Rapid a reușit să apere două lovituri de departajare.

ADVERTISEMENT

Acesta a declarat că a studiat anumiți jucători ai Oțelului în vederea loviturilor de departajare, doar că aceștia nu au mai fost în teren la finalul celor 120 de minute.

„Acum ne concentrăm pe Europa League. Sperăm să facem o surpriză frumoasă și acolo. Când te pregătești bine, ai încredere.

ADVERTISEMENT

Avem niște oameni foarte buni lângă noi. Antrenorii ne dau încredere și noi am dovedit-o și la penalty-uri.

Jucătorii pe care i-am studiat la antrenamente au ieșit afară. La penalty am fost inspirat”, a declarat Ștefan Lefter la finalul meciului.

Acum, pentru Corvinul Hunedoara urmează meciul din Supercupă cu FCSB. „Roș-albaștrii” au câștigat campionatul după o pauză de 9 ani de zile.

Lupta pentru primul trofeu al sezonului următor se va da pe data de 6 iulie, pe stadionul câștigătoarei campionatului. Cum Arena Naționala nu este disponibilă în acea perioadă, Supercupa s-ar putea disputa pe stadionul Ghencea sau pe Arcul de Triumf.