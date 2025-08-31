Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru cumpărarea lui CFR Cluj: „Știm și noi să facem performanță”. Exclusiv

Sport

Cristian Măciucă
31.08.2025 | 19:14
EXCLUSIV FANATIK
Alin Vădan, proprietarul DON.ro, companie care e sponsor oficial la CFR Cluj, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după ce s-a scris că i-a făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru cumpărarea clubului din Gruia.

Alin Vădan a reacționat în forță după ce în spațiul public a apărut informația potrivit căreia omul de afaceri, implicat în industria pariurilor sportive. Jurnaliștii de la cluj24.ro au scris că Vădan i-a făcut o „ofertă de nerefuzat” lui Neluțu Varga pentru achiziționarea clubului CFR Cluj.

Proprietarul DON.ro ar fi propus 15 milioane de euro și achitarea tuturor datoriilor clubului, în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, în schimbul clubului CFR Cluj, eliminată în play-off-ul UEFA Conference League în actuala stagiune.

Potrivit sursei menționate anterior, Neluțu Varga s-a simțit ofensat și a respins propunerea pe motiv că suma oferită de DON.ro ar fi fost prea mică pentru un club de anvergura CFR-ului, de opt ori campioană a României în ultimele două decenii.

„Suntem onorați că suntem pe pieptul unei grupări cu tradiție istorică”

În exclusivitate pentru FANATIK, Vădan a dezmințit aceste zvonuri și a transmis că sponsorul oficial al ardelenilor n-are nici cea mai mică intenție de a intra în fotbal.

„O aberație! Rolul presei este să scrie, înțeleg perfect asta, dar informația respectivă nu este adevărată! Probabil, s-a făcut o speculație în contextul în care ne-am implicat, ca sponsor, cu DON.ro. 

O declar public, răspicat: nu mă interesează să intru în fotbal, nu am avut niciodată intenția să cumpăr CFR Cluj! Susținem CFR-ul ca sponsor principal și atât. Suntem onorați că suntem pe pieptul unei grupări cu tradiție istorică, însă nu avem alte ambiții”.

„Nu ne interesează să investim sau să cumpărăm echipe de fotbal”

Vorbim aici doar de business. În fotbal e greu. Domnul Varga a demonstrat că știe să facă performanță, ajutăm cu ce putem. Știm și noi să facem performanță, dar în alte domenii. Nu ne interesează să investim sau să cumpărăm echipe de fotbal. Restul sunt doar povești, invenții, care fac deliciul chibiților”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, Alin Vădan, proprietarul DON.ro, site de pariuri sportive și Casino Online.

  • 31,38 milioane de euro este valoarea lotului lui CFR Cluj, conform Transfermarkt.com
  • 8 titluri de campioană a României are în palmares CFR Cluj 
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
