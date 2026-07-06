Sport

Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după ce Eddy Gnahore s-a transferat la FCSB: „Nu pot să vorbesc despre trădare!”. Exclusiv

Eddy Gnahore s-a înțeles cu FCSB și ajunge astfel pe o listă uriașă de „trădări” între cele două cluburi rivale. Care a fost prima reacție a lui Andrei Nicolescu
Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste
06.07.2026 | 20:52
Prima reactie a lui Andrei Nicolescu dupa ce Eddy Gnahore sa transferat la FCSB Nu pot sa vorbesc despre tradare Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a oferit pentru FANATIK prima reacție cu privire la transferul lui Gnahore la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
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Eddy Gnahore (32 de ani), unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lui Dinamo din ultimii ani, s-a înțeles cu FCSB, după ce a rămas liber de contract. Deși suporterii văd acest gest ca pe o trădare, Andrei Nicolescu, președintele clubului din „Ștefan cel Mare”, are o altă opinie.

Primele declarații ale lui Andrei Nicolescu despre transferul lui Gnahore la rivala FCSB

După ce nu au putut ajunge la un consens în ceea ce privește contractul, Eddy Gnahore a rămas liber, fapt pentru care a putut negocia cu orice echipă. Din păcate pentru fanii „câinilor roșii”, francezul a ales să semneze cu rivala de moarte, FCSB. Andrei Nicolescu a oferit o primă reacție pentru FANATIK și nu crede că poate fi vorba despre o trădare, ci doar despre un fotbalist profesionist care își respectă meseria:

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„Eddy Gnahore e un jucător profesionist, era liber de contract și a făcut o alegere care, din punctul lui de vedere, crede că-l va ajuta în carieră. Nouă, celor de la Dinamo, nu ne rămâne decât să-i mulțumim pentru cei doi ani și jumătate în care ne-a ajutat și să încercăm să facem transferurile de care avem nevoie în continuare. Nu pot să vorbesc eu despre trădare. În primul rând, era un jucător care nu mai era sub contract cu Dinamo. Despre asemenea lucruri pot să vorbească doar suporterii, care privesc aceste mutări dintr-un alt punct de vedere”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Becali a recunoscut că s-a înțeles cu Eddy Gnahore

Deși Mihai Stoica a ascuns negocierile cu mijlocașul francez, Gigi Becali a recunoscut la TV că a bătut palma cu fostul fotbalist al lui Dinamo. Președintele Consiliului de Administrație nu a dezvăluit decât că prezentarea sa oficială întârzie din cauza unor probleme familiale.

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La început, omul de afaceri s-a prefăcut că nu ar ști despre ce este vorba, însă în cele din urmă a dezvăluit că Mihai Stoica a insistat pentru acest transfer și că cele două părți au ajuns la un consens: „Eu habar nu am, au fost zvonuri. Sunt plecat, a zis MM când mă întorc să văd două-trei transferuri. Nu am mai vorbit deloc cu el, nu știu nimic, vreau să stau liniștit. Nu știu, sigura întrebare e de ce nu l-a ținut Dinamo, știi? Atunci există un motiv, nu? Bine, mă, o să îl luăm pe Gnahore și gata, ce mai vrei? Ce atâta?

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Gnahore, i-am spus lui MM acum vreo două săptămâni să mai încerce o dată, poate nu a semnat. MM a sunat acum trei zile și a rezolvat totul. Trebuia să vină, dar a avut săracul ghinion, a murit tatăl lui. Și a amânat venirea. Dar nu mai e niciun pericol să fie deturnat. Este o lovitură, mi-a plăcut mereu, la noi are cu cine să joace fotbal. Îl știu, sută la sută joacă. De altul nu știm, pe ăsta deja îl știm”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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  • 600.000 de euro este cota lui Eddy Gnahore pe site-ul Transfermarkt.com
  • 97 de meciuri a jucat Gnahore în tricoul lui Dinamo
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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