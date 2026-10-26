Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după revenirea spectaculoasă a lui Dinamo cu CFR Cluj: ”Jucătorii nu sunt roboți! Punct scos de inspirația antrenorului!”

ADVERTISEMENT

Invitat la cea mai recentă ediție a FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu (50 de ani) s-a arătat mulțumit de atitudinea arătată de jucători în meciul CFR Cluj – Dinamo 2-2. El consideră însă că punctul a fost câștigat datorită inspirației pe care a avut-o antrenorul Nuno Campos.

Andrei Nicolescu, analiză amplă după CFR Cluj – Dinamo 2-2

Președintele lui Dinamo a mărturisit că este , însă statistic nu înțelege cum echipa sa nu a reușit să obțină victoria. El a vorbit despre așezarea ultra defensivă a celor de la CFR Cluj, dar a ținut să-l felicite pe Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

”După cum arăta meciul în minutu 75, se poate spune că Dinamo a câștigat un punct. E complicat să comentezi un meci ca ăsta când îl domini de asemenea manieră și nu reușești să înscrii, dar inspirația se antrenează mai greu la jucători. Norocul nostru e că Mister și-a antrenat inspirația mai mult decât jucătorii, a fost inspirat cu schimbările și atunci am reușit să găsim o breșă.

Dacă te uiți pe statistici nu îți dai seama cum s-a terminat 2-2, pe de altă parte trebuie apreciat ce a făcut Șumudică acolo. A avut niște arme, le-a folosit extraordinar de bine. M-am uitat pe statistici și a avut 63 de degajări lungi de la fundași, dintre care au câștigat 18. Din 18 pe mingea a doua au ajuns de trei ori, de patru ori la poartă, și-au folosit foarte bine armele. Asta e. E un punct câștigat și e câștigată mentalitatea. Asta e foarte important, că n-au cedat și și-au câștigat o mentalitate puternică.

ADVERTISEMENT

(n.r. – La ce te gândeai în ultimul sfert de oră?) La 2-0, sincer, nu mai… Adică aveam speranțe pentru un egal, dar erau din ce în ce mai îndepărtate. Mi-am zis încă de la pauză că o să cedeze pentru că au făcut presing, au jucat un 5-4-1, sau 5-3-1-1, o chestie foarte, foarte defensivă. Nu au vrut să construiască deloc, orice minge lungă la bătaie și de acolo, dacă au câștigat ăia 40-50 de metri, de abia de acolo să construiască. Și în rest, un bloc defensiv incredibil”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Decizia lui Nuno Campos care a schimbat soarta întâlnirii

Oficialul ”câinilor” s-a arătat deranjat de numeroasele erori la construcție făcute de jucători, a explicat unde a suferit cel mai mult Dinamo și a admis că CFR Cluj este o echipă care știe să folosească foarte bine toate tertipurile.

ADVERTISEMENT

”Noi n-am fost inspirați, adică am avut acolo în centru foarte multe pase greșite în construcție, foarte multe pase interceptate de către ei. Adică au stat în bloc defensiv bun și cumva nici la 2-1. Adică era un gol care a venit pentru că am schimbat, a fost o inspirație.

Mister a văzut și n-a mai centrat pe sus. A încercat spre finalul meciului toate centrările pe jos, la firul ierbii, ca să scoată ceva din mingile astea. S-a văzut probabil defensiv că am suferit un pic prin lipsa lui Pascual. Adică am fost un pic dominați defensiv la fazele fixe. Asta e.

ADVERTISEMENT

Ei au făcut bine ce au făcut. Haideți să dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Ei au știut să tragă de timp, au știut să fragmenteze jocul, au știut să facă ce trebuie. La 2-1, Braun a stat trei minute pe jos înainte să se reia meciul. Adică în momentul ăla de 2-1, ei au știut să facă extraordinar ce au făcut. Ne-au rupt ritmul foarte bine”, a spus el.

Deranjat de cartonașele galbene primite de jucători

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu s-a arătat intrigat de faptul că arbitrul Florin Andrei le-a acordat dinamoviștilor trei cartonașe galbene în prima repriză, iar pe Imran Fetai l-a avertizat încă din primul minut.

”(n.r. – Cum ți s-a părut Fetai?) Foarte puternic, atacantul lor (n.r. – Stefan Drazic) la fel de puternic. E un atacant între primii trei-patru din SuperLiga. O luptă fizică, dar i-a lipsit un pic talia, pentru că pe talie l-a dominat un pic.

(n.r. – Dinamo ia trei galbene în prima repriză) E tendință, dar nu o să comentez arbitrajul pentru că încerc să o fac cât mai puțin. Respect arbitrajul prea mult ca să vorbesc individual. Când primești galben în minutul 1, pe o fază care e la limită, dubios pentru galben, nu e galben, simți din teren un pic așa ca și jucător. Noi am avut opt sau nouă faulturi, patru galbene. Un pic…

(n.r. – Au fost jucători de la care se aștepta mai mult) Niciunul dintre ei nu e robot. Și de asta spun că intuiția și inventivitatea se antrenează mai greu. Am avut o zi cu inspirație slabă din partea unora dintre ei, dar n-ai ce să le reproșezi. Atitudine au avut extraordinară. Au urmărit foarte bine ce le-a transmis antrenorul. A avut inspirație antrenorul că am scos acest punct. E clar că e inspirația lui după cum se desfășura jocul. Și am câștigat mentalitate, e foarte important”, a afirmat Nicolescu.

Cîrjan da, Karamoko ba

Întrebat despre prestația lui Cătălin Cîrjan în meciul din Gruia, președintele lui Dinamo l-a lăudat pe căpitan, dar s-a arătat total nemulțumit de evoluția pe care a avut-o Mamoudou Karamoko.

”În tactica CFR-ului, ei au făcut un presing foarte, foarte puternic la Karamoko, având tot timpul doi oameni în zona lui. Karamoko n-a înțeles că din perspectiva asta trebuie să joace mult mai repede prima pasă și toate mingile trebuie să îl prindă cu fața spre poartă și în viteză, că altfel n-are nicio șansă.

Și din perspectiva asta, Cîrjan a fost foarte implicat pentru că și-a schimbat poziția ca să îi dea lui Karamoko posibilitatea să vină pe bandă, să vină să-l ajute. S-a dus un pic în centru, a tras un pic oameni după el ca să-i facă loc, dar Kara n-a fost inspirat. Chiar n-a fost. Ieri a fost o zi proastă pentru el. Are momentele lui.

Din perspectiva mea e un copil, trebuie lucrat foarte mult cu mentalul lui. Cred că noi trebuie să lucrăm foarte mult la capacitatea lui de a se concentra înainte de meciuri. Cred că asta e determinant pentru el. Are momente și momente. Și chiar dacă el zice și chiar crede că e concentrat, sunt lucruri, aspecte în jurul lui care îi diminuează, îi dispersează energia pentru meci”, a precizat oficialul, la FANATIK SUPERLIGA.

De unde a apărut comparația cu Barcelona

La finalul jocului, . Andrei Nicolescu a vorbit pe acest subiect și a explicat că afirmația a venit pe fondul dominării autoritare a ”câinilor” în duelul cu CFR Cluj.

”Jucătorii merită să fie lăudați pentru atitudine și pentru rezultatul pe care l-au scos. El le-a și spus: ‘N-avem cum să fim mulțumiți, pentru că noi trebuie să câștigăm fiecare meci și nu putem să fim mulțumiți cu un egal. Dar vă felicit pentru atitudine și pentru faptul că ați câștigat astăzi încrederea de a nu ceda sub nicio formă, indiferent de ce se întâmplă pe teren’.

Ce a spus el vine din percepția faptului că CFR e o echipă mare, totuși, nu e o echipă gen Voluntari sau Csikszereda, care se pune pe două linii, refuză jocul și doar asta își dorește, să scoată un punct. Și atunci percepția lui a fost în comparație cu asta.

Dacă percepi că totuși CFR e o pretendentă la play-off și o echipă care își dorește să scoată ceva din sezonul ăsta, modul în care s-au poziționat în meciul cu noi ne-a dus pe noi în faza de a face 690 de pase.

Nu te aștepți de la CFR să fie așa, să joace așa. Dar încă o dată respect tactica lui Șumudică. A avut niște arme, le-a folosit extraordinar, a scos ce și-a dorit. Fiecare își face planurile și uite că i-a ieșit. Eu cred că sunt foarte mulțumiți cu egalul”, a menționat Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.