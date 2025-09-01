Prima reacție a lui Bursucu după ce Tzancă Uraganu a spus că ”femeia trebuie trezită cu o palmă”. CNCD explică ce riscă manelistul

Un nou scandal a stârnit controverse în România după declarațiile șocante ale manelistului Tzancă Uraganu în podcastul lui Bursucu. Afirmațiile artistului au indignat opinia publică, iar lipsa de reacție imediată a gazdei podcastului a ridicat numeroase semne de întrebare. Contactat de FANATIK, Bursucu a oferit o primă declarație. Nici Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) nu a rămas indiferent.

Cât de grave sunt declarațiile lui Tzancă Uraganu și ce riscă artistul

Un nou caz a stârnit controverse în România, după ce manelistul Tzancă Uraganu a făcut o declarație șocantă în podcastul lui Bursucu. În contextul tot mai multor cazuri de femicid și al dezbaterilor privind violența domestică, afirmațiile artistului au indignat opinia publică și au determinat mai multe instituții să ia atitudine.

De altfel, lipsa de reacție a lui Bursucu în momentul în care invitatul său justifica agresiunea asupra femeilor a ridicat numeroase semne de întrebare. Contactat de FANATIK, prezentatorul a făcut o primă declarație în legătură cu subiectul.

Nici Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) nu a rămas indiferent. Reprezentanții instituției au explicat pentru FANATIK ce riscă Tzancă Uraganu după aceste afirmații și care sunt pașii legali ce pot fi urmați într-o asemenea situație.

Tzancă Uraganu, agresiv cu femeile? Ce a recunoscut în podcastul lui Bursucu

Invitat în podcastul lui Bursucu, despre relațiile de cuplu. Artistul a recunoscut că, în anumite momente tensionate, a reacționat violent față de partenerele sale, justificând gesturile ca pe o încercare de a „le stăpâni” atunci când izbucneau în crize de gelozie

„Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… nu, nu a fost niciodată de genul ăsta.

Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”, a povestit Tzancă Uraganu.

De ce nu a reacționat Bursucu la afirmațiile lui Tzancă Uraganu

După ce afirmațiile lui Tzancă Uraganu despre violența asupra femeilor au stârnit un val de indignare și au devenit virale, atenția s-a mutat și asupra lui Bursucu, gazda podcastului.

Mulți internauți au criticat faptul că prezentatorul nu a intervenit în momentul în care manelistul justifica agresiunea asupra partenerelor. Contactat de FANATIK, Bursucu a oferit o primă reacție tranșantă.

„Eu sunt total împotriva violenței domestice! Restul nu comentez!”, este prima reacție a lui Bursucu după viralizarea declarațiilor lui Tzancă Uraganu că și-a lovit partenerele de viață.

Cât de gravă este violența domestică în România în 2025

În România, în anul 2025, . Conform datelor oficiale, în primele patru luni ale anului, poliția a intervenit în peste 40.000 de cazuri de violență domestică, ceea ce înseamnă aproximativ 14 cazuri pe oră. De asemenea, în primele șase luni ale anului, au fost înregistrate 61.431 de cazuri de violență domestică.

În ceea ce privește victimele, în anul 2024, au fost înregistrate peste 130.000 de intervenții ale poliției în cazuri de violență domestică, iar în 2025, numărul de femicide este în creștere. În primele șase luni ale anului 2025, 36 de femei au decedat din cauza violenței domestice.

Cum poate fi anchetat Tzancă Uraganu de CNCD

Scandalul provocat de mărturisirile lui Uraganu nu a rămas fără ecou nici la nivel instituțional. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării ia în calcul autosesizarea, iar procedura ar putea începe chiar săptămâna aceasta. Contactat de FANATIK, Cătălin Raiu, reprezentant al CNCD, a explicat ce urmează să se întâmple și care sunt pașii legali în astfel de cazuri.

„Se poate autosesiza Consiliul. Și asta vom facem cu prilejul primei ședințe de deliberări, de miercuri, ca să fim într-o formulă majoritară. În același timp poate depune o petiție orice persoană care se consideră vizată de acest tip de discurs.

Autosesizarea CNCD-ului presupune demararea unei proceduri. Presupune înștiințarea persoanei în cauză că s-a demarat o anchetă, se trimite conținutul dosarului ca să știe cum își poate formula apărarea.

Este invitat la audieri, unde poate să vină fizic sau poate doar să trimită explicații scrise, și apoi se consolidează un draf de hotărâre care este supusă deciziei Consiliului”, a declarat Cătălin Raiu, pentru FANATIK.

Ce amenzi și consecințe poate primi cineva vizat de o anchetă CNCD

Dacă CNCD se autosesizează într-un caz de amenințări cu violență asupra unei femei, persoana vizată riscă sancțiuni contravenționale conform Legii 137/2000 privind prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare. Procedura începe printr-o înștiințare oficială, prin care persoana este informată că a fost demarată o anchetă și i se pune la dispoziție dosarul, pentru a-și putea formula apărarea.

Persoana vizată poate fi invitată la audieri fizic sau poate trimite explicații scrise. Pe baza probelor și declarațiilor, CNCD întocmește un draft de hotărâre, care ulterior este supus deciziei Consiliului.

Sancțiunile pot include amenzi între 2.000 și 5.000 de euro, iar în cazul în care decizia este atacată în instanță, amenda poate fi ajustată, dar nu sub minimul legal. În plus, hotărârile CNCD sunt publice, ceea ce poate afecta reputația persoanei. În situații mai grave, dacă fapta constituie și infracțiune penală, aceasta poate fi cercetată separat de autoritățile judiciare.

Poate ajunge Tzancă Uraganu să plătească mii de euro pentru afirmațiile sale

Raiu a explicat și care sunt sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri și ce sumă ar putea fi nevoit manelistul să plătească, dacă va fi sancționat.

„Din păcate așa este. TikTok-ul, internetul e plin de altfel de exemple. Când vorbim de discurs incitator la ură, adică îndreptat împotriva unei categorii, în cazul ăsta împotriva femeilor, vorbim de un aspect contravențional. Amenda merge de regulă, vă spun din practică, către 3-5 mii de euro.

Dar ulterior, când este atacată decizia noastră în instanță, instanța poate redimensiona amenda, o poate coborî. Minimul este 2.000 mii de lei, pentru că avem de a face cu un grup de persoane, în acest caz, nu cu o persoană individuală”, a mai menționat acesta, plecând de la cazul lui Tzancă Uraganu.

Poate fi Tzancă Uraganu comparat cu cazuri anterioare sancționate de CNCD

Reprezentantul CNCD a amintit că nu este prima dată când instituția sancționează discursuri care încurajează violența împotriva femeilor. Cătălin Raiu a oferit ca exemplu un caz celebru, în care jurnalistul Radu Banciu a fost amendat pentru afirmații similare făcute într-o emisiune TV.

„Noi avem cazuri în trecut când am aplicat sancțiune cu amendă pentru cazuri similare. Tot legate de violență împotriva femeilor. A fost un dosar cu Radu Banciu. El a afirmat tot în cadrul unei emisiuni TV: „99% își doreau să le mai și plesnești din când în când”.

Am amendat atunci cu o sumă măricică. Ulterior, instanța de judecată a păstrat decizia noastră, dar a micșorat amenda”, a încheiat Raiu pentru FANATIK.