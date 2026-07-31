Prima reacție a lui Cătălin Cîrjan după tragedia de la Dinamo: ”Odihnească-se în pace! Suntem șocați”

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Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo București din SuperLiga României, a oferit prima reacție după tragedia de la Dinamo. Fotbalistul a rămas șocat de evenimentul nefericit care s-a produs în cursul zilei de vineri, 31 iulie 2026.

Cătălin Cîrjan, declarație după accidentul rutier al lui Dinamo

Dinamo a emis un comunicat de presă prin care informează cetățenii despre . Conducerea clubului a transmis că în urma incidentului a încetat din viață șoferul. Acesta a suferit un infarct. De asemenea, a murit un membru al staff-ului medical, și anume Constantin Covaciu.

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. Puțini știu că bărbatul a fost în trecut fotbalist, evoluând la Sportul Studențesc. Fiul său, Daniel, a avut și el aceeași meserie ca și figura paternă la Academia lui Dinamo. La aflarea veștii că maseurul a trecut la cele veșnice, Cătălin Cîrjan (23 ani) a transmis un mesaj de condoleanțe.

Prima reacție a sportivului a fost făcută publică prin intermediul unui comentariu, pe a formației din Ștefan cel Mare. Cu această ocazie, mijlocașul și-a exprimat susținerea pentru familia celui care a pierdut o persoană atât de dragă. În plus, a subliniat că toate gândurile sale se îndreaptă către aceștia.

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„Suntem profund șocați și îndurerați de această veste. Odihnească-se în pace, domnule Constantin Covaciu! Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia îndoliată și către toți cei afectați de această tragedie. Multă putere în aceste momente cumplite!”, a scris dinamovistul, în mediul online.

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Comunicatul emis de Dinamo București

„Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei. Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului.

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Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului. Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol. Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

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Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului. Vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi. Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă.

Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, se arată în comunicatul emis de Dinamo București, pe rețelele de socializare.