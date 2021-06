Prima reacţie a lui Cornel Dinu după ce Dinamo a intrat în insolvenţă: “E un total carnaval!”

„Mister” a vorbit despre toate problemele de la Dinamo, amintind cu lux de amănunte toate momentele cheie din istoria recentă a clubului, care nu se află la prima insolvență.

Cornel Dinu a mai spus că Dinamo „i-a mâncat zilele” și că nu mai vrea să detalieze prea mult despre ce se întâmplă la clubul din șoseaua „Ștefan cel Mare”, fiind deranjat și de faptul că a dat sfaturi, dar nu a fost ascultat.

Prima reacție a lui Cornel Dinu după ce Dinamo a intrat în insolvență

Cornel Dinu a vorbit după ce Dinamo a intrat în insolvență, FANATIK, iar „Mister” a explicat cum s-a ajuns într-o astfel de situație: „Dinamo a mai fost în insolvență de două ori, în 2011, din ce mai rămăsese din asocierea domnului Badea cu încă 7 asociați, și ca să glumim, nu știu cum dracu l-am găsit și pe ăsta, Săvulescu i-a plătit partea domnului Borcea în două ceasuri de 20.000 de euro, după a fost momentul lui Negoiță.

Dinamo mi-a mâncat zilele, am pus mult suflet. Din 2005, m-am gândit cu domnul Badea la această formulă cu asociațiile. Noi aveam modelul lui Lazio, dar s-a lovit de ceea ce înseamnă refuzul românesc de a colabora pentru binele public, iar prima acțiune a fost sortită eșecului.

Societatea lui Badea și Săvulescu au palmaresul și sigla. Dacă societatea devine rentabilă… ea e în viață în continuare, ținută în viață de domnul Badea. Acum la Dinamo, e un total carnaval de creșteri de jucători”.

„Ionuț Negoiță nu mai e acționar, există o înregistrare la Registrul Comerțului, el a cedat partea spaniolilor, aduși cu surle și trâmbițe.

Societatea actuală are probleme, din păcate nu aș vrea să mai discut, pentru că explic cu date certe, tot ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, de când s-a lansat ideea de vânzare a clubului de către Ionuț Negoiță”, a mai spus Cornel Dinu, la TV TelekomSport.

„Cei care au condus proiectul DDB nu au fost inspirați!”

„E admirabil ajutorul suporterilor, dar nu pot să înțeleg, nu trebuia să mi se dea mie dreptate, dar Cortacero apare împuternicit administrator, care nu poate să cedeze acțiunile fără acordul lui Negoiță.

Cei care au condus proiectul DDB nu au fost inspirați, pentru că trebuiau să meargă la cel fără de care nu se pot ceda acțiunile.

Probleme e legată de faptul că ministrul Velea, cu care am discutat, e un incontestabil admirator al echipei Dinamo.

Problema e că el a crezut că are de-a face cu niște multimilionare care salvează Dinamo și de-acolo au mers la RIN și au semnat actele echipei. Am vorbit în deșert, am dat sfaturi, nu m-a ascultat nimeni…”, a