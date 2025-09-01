Prima reacție a lui Cristi Balaj după „roșul” din CFR Cluj – FCSB: „Lipsă de respect. Nici nu l-am salutat”. Pe cine acuză de eliminare

Partida dintre CFR Cluj și FCSB, din etapa a 8-a din SuperLiga, a fost una cu de toate. S-au marcat goluri în ambele tabere, au fost decizii controversate de arbitraj, iar Cristi Balaj, președintele „feroviarilor”, a fost eliminat de Sebastian Colțescu. Cum comentează fostul arbitru acest episod.

Prima reacție a lui Cristi Balaj după „roșul” din CFR Cluj – FCSB: „Colțescu a venit la pauză să vorbească cu mine”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a ținut să critice dur maniera în care Sebastian Colțescu a arbitrat CFR Cluj – FCSB. , dar a ținut să critice faptul că f

Totodată, Balaj a mărturisit că nu a purtat niciun dialog cu Colțescu după acea eliminare. Ba mai mult, nici măcar nu a salutat brigada de arbitrii înainte de startul partidei. Președintele ardelenilor susține că e o lipsă mare de respect la adresa lui CFR Cluj și că ceea ce s-a trecut în raportul arbitrilor este departe de realitate.

„(n.r. – Erai trecut pe listă ca oficial?) Eu am voie să stau pe tunel, pentru că sunt oficial, am badge. Nu trebuie să fiu trecut în raport. Pe tunelul spre vestiare și ieșire pe teren nu au voie să se plimbe doar persoanele trecute în raportul de arbitraj. Eu am badge, îl aveam la piept. Eu am dreptul să stau pe tunel.

Eliminarea mea a fost corectă! În momentul în care am văzut că nu are de gând să dea al doilea cartonaș galben, am mers de la mijlocul terenului înspre stânga, în zona unde galeria oaspete. Eram la o distanță de aproximativ 12-15 metri de Mitruți. Era un vacarm incredibil, pentru că tot stadionul protesta la ceea ce a făcut Colțescu în acel moment. Sau la lipsa lui de reacție, el nedând același cartonaș galben.

Era greu să te înțelegi, ca să poți comunica cu o persoană trebuie să fii la un metru de ea. De acolo îi făceam semn lui Colțescu, care era la mijlocul terenului, și am ridicat două degete, am dus mâna spre buzunar, pentru că știam că la Popescu este al doilea galben. A fost mai mult un tip de mimă, știam că nu mă aude.

„Nu am vrut să discut cu Colțescu după eliminare! La pauză a venit la mine”

M-am uitat la Mitruți, s-a uitat la mine și i-am spus să îi transmită că e al doilea galben, de asta am ridicat două degete. Am văzut atunci că Mitruți a comunicat cu el. De ce? Am văzut privirea lui Colțescu spre mine de la o distanță mare. Din nou, am ridicat două degete și am dus mâna la buzunar, să fiu convins că mă vede. După ce am văzut că vede gesturile mele, am plecat grăbit și m-am dus într-o zonă în care avem televizor, la cabinetul medical și am așteptat să văd reluările la TV, ca nu cumva să fiu într-o eroare. Reluările au venit destul de repede, le-am văzut de două ori.

După ce le-am urmărit, voiam să mă întorc spre teren. Fiind în capătul tunelului, l-am văzut pe Colțescu în celălalt capăt. Am bănuit că mă căuta să mă elimine. Mi-a făcut semn să vin acolo și am refuzat, nu am vrut să am dialog. Nu am vrut să vin, eu știind că urma să fiu eliminat în mod corect. La pauza meciului, fiind în tribună, Colțescu, mergând spre vestiare, a venit la mine, pentru că eram în primul rând către colț. Atunci m-am întors și i-am făcut semn că nu vreau să vorbesc cu el. Eram supărat și eu nu am avut niciun dialog cu arbitrii. A fost acel gest de la distanță, remarcat și de corespondentul FANATIK de la faza locului.

Colțescu a venit la pauză la mine, dar nu am vorbit cu el. Nu am vrut să scot niște cuvinte pe care să le regret. Nu să îl înjur, dar să scot niște cuvinte… De ce spun aceste lucruri? Pentru că arbitrul asistent, Mitruți, i-a spus niște relatări lui Colțescu, probabil pentru a avea justificări ca să mă elimine. El nu avea nevoie să exagereze, e suficient ca un oficial să vină până lângă panourile comerciale și să protesteze prin gesturi.

A spus că am scos nu știu ce cuvinte, când eu nu am socializat. Inclusiv delegatul de joc, Edi Alexandru, a fost lângă mine când a venit la pauză. Delegatul de joc era în tribună și m-a văzut la ce distanță eram la arbitrul asistent, când în stadion era un vacarm de nedescris.

Colțescu a scris în raport că am folosit anumite cuvinte, dar culmea, eu nu am vorbit cu ei. A fost un dialog de la distanță prin semne și gesturi. Exagerările sunt atunci când nu stăpânești regulamentul și simți nevoia să te justifici, dar nu era cazul. Eu, dacă mai eram arbitru, veneam și îmi dădeam cartonașul roșu pentru proteste. Nu e cazul să te justifici… Bine, dacă te simți vinovat, atunci da!

„Este o lipsă de respect! L-am evitat pe Colțescu înainte de meci, nici nu l-am salutat!”

De ce să exagere ca să justifice o decizie? Ei erau la distanță mare de mine, erau la mijlocul terenului și vin să spună că am transmis anumite cuvinte. Am martori, lângă mine era delegatul de joc, era corespondentul FANATIK care relatează exact ceea ce am spus eu. Recunosc că trebuia să fiu eliminat, dar de ce exagerezi? Îmi scapă lucruri!

E o lipsă de respect! L-am și evitat pe Colțescu înainte de meci, nici nu l-am salutat! Acum 2-3 săptămâni, la meciul cu FC Argeș, a ieșit portarul lor cu talpa în zona inghinală a lui Abeyd, l-a căutat, a dus piciorul spre el și s-a dus cu intensitatea cu care era sigur că o să îl rănească. I-a tras una! Arbitrul nu a remarcat și îl întreb pe Colțescu, care era la VAR, ce s-a întâmplat la faza aceea. Mi-a dat niște explicații asemănătoare la cea cu cornerul de la ultima fază.

Putea să îmi spună că așa a văzut el faza aceea sau că așa i s-a părut sau că a greșit. Băi, Sebi, tu vorbești de respect? Încerc să nu fac presiune, încerc să le fac condiții și nu zic nimic înainte de meci. Nici măcar nu m-am dus să îi salut! Aveam în cap acea fază și după nu a vrut să dea cartonaș galben la un jucător deja avertizat! Eu sunt convins că nu a vrut să dea cartonaș galben!

Culmea, până să apară în discuție faza cu eliminarea, era lângă mine magazionerul de la FCSB. Noi încercăm să avem o relație decentă, chiar dacă MM depășește uneori anumite limite. Își apără echipa, undeva îl înțeleg. A venit la mine magazionerul după penalty și m-a întrebat dacă a fost penalty, iar eu am spus că a fost clar henț. Mai onest de atât ce să fiu? Decizia aceea a fost corectă!

Greșeala la Popescu este inacceptabilă! După părerea mea, el știa că Popescu este avertizat, știa că are cartonaș galben! Eu așa cred, că i-ar fi dat galben dacă nu avea deja”, a declarat Cristi Balaj.