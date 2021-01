Prima reacție a lui Dani Coman în legătură cu pericolul excluderii Astrei din Liga 1 din cauza dopajului. Exclusiv

Dani Coman a vorbit pentru FANATIK.RO despre acuzele care au fost aduse Astrei în cazul celor trei jucători suspendați de ANAD pentru dopaj, Alexandru Ioniță, Kehinde Fatai și Takayuki Seto. Președintele formației din Giurgiu neagă implicarea clubului în aceste cazuri și, mai mult, crede că toți cei trei jucători sunt nevinovați.

“Nu se poate vorbi despre implicarea Astrei în acest caz. Clubul nu a avut nicio legătură cu acțiunea celor trei jucători și nu a beneficiat sub nicio formă de serviciile respectivei clinici”, a explicat Dani Coman pentru FANATIK.RO.

Gazeta Sporturilor scrie că Dani Coman chiar i-ar fi trimis un mesaj lui Alexandru Ioniță, în care l-a numit trădător. Asta după ce fotbalistul de 26 de ani a recunoscut în fața comisiei ANAD că este vinovat de acuzațiile care i-au fost aduse. Coman recunoaște că i-a trimis un mesaj.

Dani Coman: “Cred în nevinovăția jucătorilor, chiar dacă lui Alex Ioniță i-a plăcut să dea cu pixul”

“Nu l-am numit niciodată pe Alexandru Ioniță trădător. I-am dat un mesaj, într-adevăr, în care l-am întrebat ce s-a întâmplat. Dar eu nu am jignit niciodată un jucător, indiferent care este părerea mea. Iar pe Alex chiar am încercat să îl ajut, chiar dacă în trecut s-a scris că eu am încercat să opresc transferul lui la Rapid.

Din contră. Am făcut tot ce a depins de mine, chiar în detrimentul clubului pe care eu îl conduc, pentru ca el să ajungă la Rapid. Pentru că sunt rapidist și vreau tot binele pentru acest club. Dar nu eu sunt patronul clubului Astra”, ne-a mai declarat Dani Coman.

Dani Coman crede în continuare în nevinovăția celor trei jucători. Chiar dacă Alex Ioniță, Kehinde Fatai și Takayuki Seto sunt în prezent suspendați de ANAD și s-au adresat Comisiei de Apel.

“Eu cred în continuare în nevinovăția jucătorilor, chiar dacă lui Alex i-a plăcut să dea cu pixul. Datele pe care le-am primit de la respectiva clinică arată că jucătorii nu au depășit cantitatea care este permisă”, a mai spus Coman.

În septembrie 2020, Alexandru Ioniță, Kehinde Fatai și Takayuki Seto au fost suspendați provizoriu de ANAD pentru că au încălcat regulamentele WADA.

Substanțele folosite de cei trei nu sunt interzise, dar modul de administrare ar fi fost neregulamentar consideră ANAD. Mai exact, atunci când substanțele sunt administrate intravenos, cum a fost cazul la cei trei, nu trebuie depășită cantitatea de 100 de mililitri la un interval de 12 ore.

