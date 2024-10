ale naționalei României U21, după

Prima reacție a lui Daniel Pancu după ce a fost suspendat două etape de UEFA. „E visul meu cel mare”. Abia acum a dezvăluit ce i-a spus arbitrului!

Astfel, Pancu poate răsufla ușurat, pentru că va sta minimum un meci pe banca naționalei U21 la Campionatul European de anul viitor. În primele două jocuri din grupă va fi suspendat. Antrenorul a vorbit despre decizia UEFA la FANATIK Superliga.

„Eu am fost liniștit tot timpul. Indiferent de durata suspendării, nu sunt judecător. E prima oară când trec prin situația asta. Nu pot spune că am avut emoții. Am aflat de aseară. Mă bucur că pot fi prezent la minimum un meci pe bancă. E o muncă. A fost o satisfacție imensă.

Îmi doream să stau minimum un meci pe bancă. Primeam suspendarea cu aceeași demnitatea, indiferent de câte meciuri eram suspendat. Dacă Federația lua hotărârea să mă demită, nu aveam nici cea mai mică problemă. Aveam însă un regret.

Prima mea intenție când am intrat în teren a fost să merg spre Louis Munteanu. Din unghiul în care am văzut eu, mi s-a părut o lovitură de K1 în gât, cu talpa. Apoi am văzut că a mișcat capul și m-am oprit lângă arbitru. I-am spus doar atât: ‘Mi-a omorât jucătorul. E 100% cartonaș roșu’. În timp ce mă îndreptam spre tribună i-am spus lucrul acesta și celui de-al patrulea arbitru. Cred că el a schimbat decizia.

Doar Dumnezeu știe dacă am făcut un bine echipei atunci. Ținând cond că echipa a câștigat în inferioritate numerică, înseamnă că a fost un avantaj. Sper să fie ultima oară când fac așa. Șansele să mai fac așa sunt aproape de zero. Învăț din greșeli.

Am văzut antrenori mult mai mari care au fost suspendați. Cred că a contat că nu sunt recidivist. Nu am atins pe nimeni, nu am jignit pe nimeni, nu am înjurat.

Nu știu ce simțeam dacă era o suspendare mai mare, dar cele două etape am luat-o ca pe o normalitate. Am simțit o bucurie și o recunoaștere a performanței, că pot conduce naționala la un turneu final. A fost marele meu of al carierei de jucător.

Sunt fericit că îmi pot îndeplini marele vis de a participa la un turneu final. Aseară mi-a spus despre veste team-managerul de la U21”, a declarat Daniel Pancu.

Prima reacție a lui Daniel Pancu după suspendare