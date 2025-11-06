Sport

Prima reacție a lui David Beckham după ce soția sa, Victoria, și-a schimbat numele: ”Va dura ceva să ne obișnuim”

David Beckham a oferit o primă reacție după soția sa, Victoria, și-a schimbat numele. Ce s-a întâmplat cu cei doi și cum a venit o astfel de decizie, de fapt?
Valentina Vladoi
06.11.2025 | 13:30
Prima reactie a lui David Beckham dupa ce sotia sa Victoria sia schimbat numele Va dura ceva sa ne obisnuim
Schimbări importante pentru David și Victoria Beckham. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

David și Victoria Beckham se pot declara cu adevărat împliniți. Cei doi duc o viață de vis, care vine și cu oportunități pe măsură. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă noile ”nume” ale celor doi.

Schimbări importante pentru David și Victoria Beckham

Mai exact, chiar în cursul acestei săptămâni, cuplul a trecut printr-o serie de ”schimbări”. David Beckham, spre exemplu, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles.

ADVERTISEMENT

Iar la eveniment a participat și soția sa, Victoria Beckham. Conform tradiției britanice, David Beckham trebuie să fie numit de acum ”Sir David Beckham”, în timp ce Victoria a devenit ”Lady Beckham”.

Cel mai probabil pentru cei doi, această schimbare nu o să se resimtă prea tare. Totuși, jurnaliștii britanici au decis să-l întrebe pe David Beckham cum se simte odată cu noul statut.

ADVERTISEMENT
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru...
Digi24.ro
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost trimis manelistul după gratii

Prima reacție a fostului mare fotbalist

Cu zâmbetul pe buze, starul a dezvăluit că va fi nevoie de timp până când cei doi o să se obișnuiască. Pe de altă parte, este o onoare atât pentru el cât și pentru soția sa acest pas important.

ADVERTISEMENT
FOTO Ce a putut să trăiască Teodora Stoica în 24 de ore, la...
Digisport.ro
FOTO Ce a putut să trăiască Teodora Stoica în 24 de ore, la 10.600 km de România: ”Lovea cabana”

”Nu insist să ne numească așa, dar o pot face dacă își doresc. Va dura ceva să ne obișnuim cu noile titulaturi, dar este o mare onoare”, a spus David Beckham, citat de The Sun.

Menționăm faptul că numele fostului mare fotbalist este în centrul atenției încă de la începutul anului. Acesta a surprins publicul nu doar prin titlul venit din partea Regelui Charles, ci și printr-o apariție neașteptată.

ADVERTISEMENT

David Beckham, transformare incredibilă

Mai exact, David Beckham a avut o apariție televizată în Statele Unite ale Americii, în emisiunea ”Today” de la NBC. S-a întâmplat în urmă cu câteva luni de zile, iar publicul a fost șocat.

Fostul fotbalist a ajuns să fie de nerecunoscut, după cum au remarcat mulți. Fața îi era umflată, iar în momentul în care voia să râdă, mușchii feței erau încordați. Acestea ar fi fost efectele unei intervenții estetice la nivelul feței.

Și nu puțini sunt cei care au fost dezamăgiți de schimbările făcute de acesta. De altfel unele persoane au catalogat intervenția estetică ca fiind un adevărat ”eșec” pentru David Beckham.

”E adevărat că pare că are mari dificultăți să râdă, pentru că nu-și poate mișca mușchii feței. E puțin ciudat. Poate că nici lumina din studio nu e cea mai bună”, a spus și Angie Cardenas, potrivit Marca.

Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să ia atitudine în...
Fanatik
Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să ia atitudine în privința jucătorului: „Ne ocupăm cu mare atenție de el. Știm situația”
FC Basel – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 4. Campioana...
Fanatik
FC Basel – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 4. Campioana României, anunț important despre bilete! Cum arată echipa de start anunțată de Becali
Unde va fi înmormântat Emeric Ienei. Detalii despre ceremonie. Sicriul va fi depus...
Fanatik
Unde va fi înmormântat Emeric Ienei. Detalii despre ceremonie. Sicriul va fi depus la stadionul din Oradea. Update
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Mircea Lucescu și-a distrus propriul jucător, dar Rednic a intervenit și i-a luat...
iamsport.ro
Mircea Lucescu și-a distrus propriul jucător, dar Rednic a intervenit și i-a luat apărarea: 'Lasă-l în pace! Prea departe...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!