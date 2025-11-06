Prima reacție a lui David Beckham după ce soția sa, Victoria, și-a schimbat numele: ”Va dura ceva să ne obișnuim”

ADVERTISEMENT

David și Victoria Beckham se pot declara cu adevărat împliniți. Cei doi duc o viață de vis, care vine și cu oportunități pe măsură. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă noile ”nume” ale celor doi.

Schimbări importante pentru David și Victoria Beckham

Mai exact, chiar în cursul acestei săptămâni, cuplul a trecut printr-o serie de ”schimbări”. David Beckham, spre exemplu, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles.

Iar la eveniment a participat și soția sa, Victoria Beckham. Conform tradiției britanice, David Beckham trebuie să fie numit de acum ”Sir David Beckham”, în timp ce Victoria a devenit ”Lady Beckham”.

Cel mai probabil pentru cei doi, această schimbare nu o să se resimtă prea tare. Totuși, jurnaliștii britanici au decis să-l întrebe pe David Beckham cum se simte odată cu noul statut.

Prima reacție a fostului mare fotbalist

Cu zâmbetul pe buze, starul a dezvăluit că va fi nevoie de timp până când cei doi o să se obișnuiască. Pe de altă parte, este o onoare atât pentru el cât și pentru soția sa acest pas important.

”Nu insist să ne numească așa, dar o pot face dacă își doresc. Va dura ceva să ne obișnuim cu noile titulaturi, dar este o mare onoare”, a spus David Beckham, citat de .

Menționăm faptul că numele fostului mare fotbalist este în centrul atenției încă de la începutul anului. Acesta a surprins publicul , ci și printr-o apariție neașteptată.

David Beckham, transformare incredibilă

Mai exact, David Beckham a avut o apariție televizată în Statele Unite ale Americii, în emisiunea ”Today” de la NBC. S-a întâmplat în urmă cu câteva luni de zile, iar publicul a fost șocat.

Fostul fotbalist a ajuns să fie de nerecunoscut, după cum au remarcat mulți. . Acestea ar fi fost efectele unei intervenții estetice la nivelul feței.

Și nu puțini sunt cei care au fost dezamăgiți de schimbările făcute de acesta. De altfel unele persoane au catalogat intervenția estetică ca fiind un adevărat ”eșec” pentru David Beckham.

”E adevărat că pare că are mari dificultăți să râdă, pentru că nu-și poate mișca mușchii feței. E puțin ciudat. Poate că nici lumina din studio nu e cea mai bună”, a spus și Angie Cardenas, potrivit Marca.