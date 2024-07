Prima reacție a lui David Popovici după calificarea într-o nouă finală la Jocurile Olimpice: „O să dau tot ce am mai bun. Nu o să fiu dezamăgit”

După ce a obținut aurul în proba de 200 de metri, înotătorul român s-a calificat în marea finală și la cea de 100 de metri, după ce a terminat pe locul secund în seria sa.

David Popovici, pe urmele unei noi medalii la Paris

Ca de fiecare dată, David Popovici a terminat excelent cursa. Acesta a recuperat în ultimii 25 de metri diferența față de rivalii săi și s-a clasat pe locul doi, cu timpul de 47.66. În semifinale, Popovici a înregistrat al 5-lea timp, astfel că nu va pleca în finală de pe culoarul 4, cel al favoriților.

La finalul cursei, David s-a declarat mulțumit de prestația sa și a declarat că va da totul în marea finală. Sportivul a vorbit și despre felul în care s-a recuperat după . În plus, Popovici a transmis că nivelul este unul foarte ridicat, peste așteptările sale.

„Sunt foarte ok. Cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut era să mă calific. După seara de ieri, am adormit destul de greu; oricum, m-am culcat târziu pentru că am avut tot felul de chestii de făcut. Masaj, masa pe care am luat-o târziu, test antidoping.

Dar m-am odihnit. Și o să mă odihnesc și în noaptea asta, iar mâine e ultima cursă de la concursul ăsta. O să dau tot ce am mai bun și tocmai de-asta nu o să fiu dezamăgit dacă nu va ieși cum e în capul meu. Ieri am avut trac. A fost o finală foarte încordată.

Eram extrem de agitați și blocați în căpățânile noastre. Se vede pe fețele lor, pe fața mea. Nu suntem invincibili. Mulțumesc, mă duc să mă refac”, a declarat David Popovici imediat după calificarea în finala de la 100 de metri liber.

În semifinale, David a avut un ritm mai scăzut în primii 50 de metri, însă strategia sa de a ataca pe final a funcționat din nou. Timpul său, de 47.66, este unul promițător, iar înotătorul român va ataca cu siguranță podiumul în finală și, de ce nu, aurul olimpic.

Sportivii calificați în finală la proba de 100 metri:

Zhanle (China) – 47.21 Chalmers (Australia) – 47.58 Nemeth (Ungaria) – 47.61 Grousset (Franța) – 47.63 Popovici (România) – 47.66 Alexy (SUA) – 47.68 Guiliano (Italia) – 47.72 Salchow (Germania) – 47.94

Un singur înotător a reușit să câștige în istoria Jocurilor Olimpice aurul atât la proba de 200 de metri, cât și la cea de 100 de metri. David Popovici are acum șansa de a repeta această performanță, la mai bine de 50 de ani distanță.