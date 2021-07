Prima reacţie a lui David Popovici după ce a ratat medalia la două sutimi: “Mi-am ros unghiile aseară. Altfel, poate luam locul 3”

David Popovici este noul fenomen al sportului românesc, iar rezultatele pe care le-a obţinut la Tokyo îi confirmă ascensiunea fulminantă. La doar 16 ani, acesta .

Sportivul legitimat la Steaua a înotat senzaţional în finala probei de 200 metri liber, . A stabilit un record mondial de juniori, cu 1:44,68.

David Popovici, prima reacţie după ce a fost la doar două sutimi de o medalie olimpică la Tokyo: “Mi-am ros unghiile aseară”

Popovici a fost la doar două sutimi în spatele brazilianului Fernando Scheffer, cel care a obţinut medalia de bronz la Tokyo. Aurul în proba de 200 de metri liber i-a revenit britanicului Thomas Dean, cu 1:44,22. Tot pentru Marea Britanie a fost şi medalia de argint, prin Duncan Scot, cu 1:44,26.

David Popovici este mândru de rezultatul pe care l-a obţinut în finală şi chiar a glumit în legătură cu motivul pentru care crede că a ratat o medalie olimpică.

“Mi-am ros unghiile, mi le rod de când sunt mic! Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam locul 3. Dar nu mai contează, am venit aici setat să înot cât de bine pot eu, am și reușit, nu aș putea să fiu mai fericit”, a declarat David Popovici pentru .

David Popovici: “Nu consider că am pierdut o medalie, ci că am câştigat locul 4!”

Stelistul spune că nu are nimic să îşi reproşeze după finala de la Tokyo, dar aşteaptă o discuţie şi cu antrenorul său legată de prestaţia sa: “Să vedem ce o să-mi reproșeze antrenorul Adrian Rădulescu. Eu nu pot decât să mă bucur pentru tot ce am făcut! O să se bucure și el, sunt sigur. Scopul meu, inițial, nu a fost să iau o medalie, ci să câștig cât de multă experiență se poate, să pot să le arăt tuturor la ce nivel aduc crowl-ul și înotul.

Eu nu consider că am pierdut o medalie, ci doar că am câștigat locul 4! Cred că m-am descurcat foarte bine, am reușit să fac tot ce mi-am propus, să plec mai tare pe prima parte, acolo, să fac întoarcerea nu știu cum, chestii de înotător! Sunt sigur că mi-am construit-o aproape perfect.

Pe ultima lungime știam că nu e niciunul mai bun ca mine! Știam ce aveam de făcut, am dat totul, am dovedit ce aveam de dovedit, în primul rând mie”, a mai spus Popovici pentru sursa citată.

David Popovici continuă lupta pentru o medalie la Tokyo: “La 100 metri liber voi obţine un rezultat cel puţin la fel de bun”

La doar 16 ani, David Popovici simte că şi-a câştigat dreptul de a fi acolo, printre cei mai buni înotători din lume. A demonstrat-o încă o dată la Tokyo: “Nu am simțit niciun fel de presiune, există, dar nu o las să mă afecteze. Deși sunt niște bestii ale înotului cele cu care înot, mi-am câștigat dreptul să fiu lângă ele. Și să devin și eu o bestie!

Mi-am păstrat vârful de formă și după Campionatul European de juniori cu ajutorul antrenorului meu, care știe extrem de bine să plănuiască antrenamentelede dinaintea unei competiții și nu numai”, a mai spus David Popovici.

Pentru tânărul sportiv român mai sunt şanse la medalii. Astăzi, de la ora 13:22, va concura în calificările pentru proba de 100 de metri liber, favorita sa. Iar vineri are calificările la 50 de metri liber: “A fost o încălzire un pic cam lungă și cam grea, dar acum sunt gata să mă concentrez pe următoarele probe. În proba de 100 de metri mă aştept la un rezultat cel puţin la fel de bun ca la 200”, a fost concluzia fenomenului David Popovici.