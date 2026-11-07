Prima reacție a lui Denis Drăguș după ce a fost huiduit de fanii FCSB! Ce cifre a avut cu Corvinul

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Denis Drăguș a părut afectat la interviul de final al meciului FCSB – Corvinul, scor 0-1. Căpitanul echipei este frustrat de faptul că echipa sa a ajuns la a treia înfrângere consecutivă în era Laurențiu Reghecampf. Unii fani și-au pierdut răbdarea cu fotbalistul și l-au fluierat în timpul partidei. Fanii i-au reproșat faptul că nu joacă pentru echipa și nici nu are realizări individuale.

Denis Drăguș e nemulțumit după a treia înfrângere consectuviă a FCSB

„Luăm gol la primul șut pe poartă, ei se închid, încercăm fără succes să marcăm. Avem 11 șuturi pe poartă, 21 spre poartă. E un moment mai complicat, trebuie să ridicăm capul, nu avem altă variantă. Trebuie să mergem înainte, cu capul sus. Trebuie să trecem peste, nu putem să ne plângem de milă, să ne gândim la ce a fost. Trebuie să vedem cum reușim să înscriem mai mult. E o problemă că de trei meciuri nu am înscris, după meciul cu Rapid, când am marcat patru goluri. Trebuie să profităm de pauza asta, să ne pregătim bine și să mergem mai departe.

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Era mai frumos dacă câștigam. Am încercat să venim cu mingi din mai multe poziții, să schimbăm pozițiile, să surprindem, să atacăm în toate modurile, dar s-au închis foarte bine. Cred că trebuie să ne așteptăm la asta. Toate echipele își doresc să câștige cu noi, se închid bine și joacă pe contraatac. Trebuie să învățăm din asta, să ne obișnuim cu asta.

unde nu am marcat, ca joc am arătat mult mai bine. Cu Rapid am reușit să înscriem, ne-au și intrat ocaziile. Acum cred că e și un pic o chestie mentală, să zic așa, când primim gol. Trebuie să învățăm că sezonul e lung, să trecem peste asta, să revenim dacă primim gol și să ne fructificăm ocaziile. Nu am dubii că vom reuși să ne ridicăm. E bine că a venit și pauza, avem timp să ne pregătim, să lucrăm. Nu se va mai repeta lucrul ăsta și în următorul meci”, a declarat Denis Drăguș.

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Denis Drăguș, acuzat că este prea egoist și nu ajută echipa. Fanii l-au fluierat

Fanii prezenți în tribună la FCSB – Corvinul au fost extrem de nemulțumiți pe modul în care Denis Drăguș a interpretat jocul. Cu toate că a fost titular și a depășit pentru prima dată 90 de minute jucate într-o partidă, Denis Drăguș a fost ineficient. Suporterii au remarcat asta și l-au fluierat. „Joacă, bă, pentru echipă!”, „Ieși, bă, afară!” și „Băă, îți bați joc de noi!” s-au auzit din tribună, printre fluierături. „Băă, crezi că joci singur? Ai numai talente de vedetă în tine!”, i-a strigat un alt spectator, conform

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Cu Corvinul Hunedoara, Denis Drăguș a evoluat 90 de minute și a avut 25 de pase reușite din 33 de încercări (acuratețe 76%). A expediat 4 șuturi pe poartă și trei peste poartă și a stat destul de slab la capitolul driblinguri reușite (2 din 6, 33%). Chiar și așa, Gigi Becali a considerat că Denis Drăguș a fost printre puținii jucători ai FCSB care merită apreciați după meciul cu Corvinul. A primit la final nota 7.2, peste media echipei.