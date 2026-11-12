Prima reacție a lui Dumitru Dragomir după ce a fost achitat definitiv de Înalta Curte: „Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că am rămas sănătos la cap!”

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Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (80 de ani), a fost achitat definitiv în dosarul în care DNA l-a acuzat că ar fi primit 3,1 milioane de euro mită de la reprezentanții RCS&RDS, pentru televizarea meciurilor din Liga 1. ÎCCJ a respins apelul procurorilor, astfel că achitarea pronunțată de Curtea de Apel București în urmă cu un an rămâne definitivă.

Mitică Dragomir, achitat definitiv de Înalta Curte! Decizia instanței

Pe 11 noiembrie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței pronunțate de Curtea de Apel București în urmă cu un an, pe 25 noiembrie 2025. Prin această decizie, achitările tuturor inculpaților din dosarul RCS&RDS, inclusiv a lui Dumitru Dragomir, au rămas definitive.

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În urma deciziei, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar hotărârea nu mai poate fi atacată prin apel: „Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr. 159 din data de 25 noiembrie 2025 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a II-a penală, în dosarul nr. 7133/2/2021.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile parțiale, cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu, pentru intimații inculpați Bădiță Florin Bogdan, Dragomir Dumitru Bogdan, Dinei Mihai, Dragomir Dumitru, Bulgac Serghei, Bendei Ioan, Oprea Alexandru, S.C. Bodu S.R.L. și S.C. Integrasoft S.R.L., în cuantum de câte 411 lei, se vor suporta din fondul Ministerului Justiției. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 11 noiembrie 2026”, se arată în decizia instanței.

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Dragomir, prima reacție după achitarea definitivă: „Ajunsesem la capătul puterilor!”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre calvarul prin care a trecut, despre presiunea resimțită de familia sa și despre momentele dificile provocate de numeroasele procese. „După 18 ani de procese, am fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție… Vă dați seama prin ce emoții am trecut, și eu și familia mea. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că am rămas sănătos la cap. 5 procese au fost… Am avut noroc de niște judecători corecți, și la Curtea de Apel și la Înalta Curte, care au văzut că nu există nicio faptă, totul era o lucrătură. Dacă nu eram membru PRM și președinte la Ligă, nu se lua nimeni de mine. Eu toată viața mea am fost un om corect, m-am ferit ca dracu de tămâie să fac ilegalități.

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M-am înconjurat numai de juriști de valoare, care nu m-au lăsat să fac nici cea mai mică greșeală. Totul a fost făcut ca la carte, așa că din punctul ăsta de vedere eram cât de cât liniștit. În plus, am avut și doi avocați de excepție, care m-au apărat în aceste procese. E vorba de cunoscutul Marian Nazat, pe partea penală, și de fiul său Bogdan pe partea civilă. Râdeau și ei când vedeau ce probe existau la dosar…

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În fine, bine că s-a terminat definitiv, ajunsesem la capătul puterilor cu atâtea procese. Știam că sunt nevinovat și nu se poate întâmpla nimic, dar tot stai în tensiune. Nu-i doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu timp de 18 ani”, declarat Mitică Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

DNA a acuzat că 3,1 milioane de euro ar fi ajuns la firma fiului lui Mitică Dragomir

Povestea acestui dosar a început cu aproape două decenii în urmă, mai exact în 2008, pe vremea când Licitația pentru drepturile de televizare a fost câștigată de un consorțiu din care făcea parte RCS&RDS, iar acestea au fost vândute pentru 101,15 milioane de euro pentru trei sezoane competiționale. Un an mai târziu, pe fondul crizei economice, compania ar fi solicitat modificarea unor condiții contractuale, iar în acest context, procurorii DNA l-au acuzat pe Dumitru Dragomir de luare de mită în timpul negocierilor.

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Potrivit anchetatorilor, ar fi pretins 3,5 milioane de euro de la Ioan Bendei, reprezentant al RCS&RDS, și ar fi primit efectiv 3,1 milioane de euro. Banii nu ar fi fost virați direct în conturile lui Dragomir, ci către Bondu SRL, societate deținută de fiul său, Bogdan-Dumitru Dragomir, către care s-ar fi făcut plăți în 27 de tranșe. De-a lungul anilor, procurorii au investigat mai multe operațiuni comerciale încheiate între firma fiului lui Mitică Dragomir și RCS&RDS pentru a găsi dovezi în legătură cu acuzația de spălare de bani.

Cine sunt inculpații din dosarul RCS&RDS

În august 2017, DNA a trimis în judecată șapte persoane și trei societăți comerciale. Pe lângă Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, și fiul său, Bogdan, printre inculpați s-au numărat: