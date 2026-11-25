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Edi Iordănescu (48 de ani) a devenit primul antrenor român care va activa în Anglia. Fostul selecționer a semnat cu Watford și a făcut primele declarații oficiale, iar englezii au anunțat componența staff-ului cu care va lucra.

Cum arată staff-ul lui Edi Iordănescu la Watford

Deși a semnat cu Watford încă de marți seară, 24 noiembrie, al numirii lui Edi Iordănescu s-a făcut abia a doua zi, după ce . Britanicii au anunțat că antrenorul a venit împreună cu colaboratorii săi, astfel că din staff vor face parte Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci.

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”Sunt foarte mândru și fericit că mă aflu la acest club de fotbal. Îmi dau seama că echipa traversează un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciurile disputate în ultimele zile și sunt foarte încrezător în ceea ce privește viitorul.

Îmi voi pune toată pasiunea în această muncă și voi cere implicare totală din partea tuturor. Totul începe cu multă muncă – restul va veni de la sine. Aștept cu nerăbdare să-i întâlnesc pe suporteri la meciul din această seară și să încep treaba”, a declarat Edi Iordănescu, pentru al lui Watford.

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Englezii, impresionați de cariera lui Edi Iordănescu

În prezentarea oficială a lui Edi Iordănescu, cei de la Watford i-au trecut performanțele extraordinare obținute de-a lungul carierei, printre care trofeele câștigate în România și Polonia, dar și calificarea cu naționala României la EURO 2024. ”Experiență ca antrenor principal în primele ligi din România, Bulgaria și Polonia, după o carieră de jucător în care a evoluat pe postul de mijlocaș. A câștigat de două ori titlul de campion al României și Supercupa României, în două mandate diferite la CFR Cluj. A condus formația Pandurii Târgu Jiu până în finala Cupei Ligii României.

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A câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia anul trecut. A fost numit selecționer al României în 2022, urmând astfel exemplul tatălui său, Anghel Iordănescu, care a pregătit, la rândul său, echipa națională. A încheiat fără înfrângere campania de calificare la UEFA Euro 2024.

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A condus România către cea mai bună performanță la un turneu final major din ultimii 24 de ani, ‘tricolorii’ ajungând în optimile de finală ale EURO 2024, desfășurat în Germania. A pregătit FCSB în victoria cu 6-0 obținută în 2021 împotriva lui Dinamo București, în prima ligă din România, aceasta fiind cea mai categorică victorie din istoria ‘Eternului Derby’”, au notat englezii.

Când va debuta Edi Iordănescu la Watford

Tehnicianul român va fi prezent miercuri seară, 25 noiembrie, de la ora 21:45, pe Vicarage Road pentru a urmări la lucru pe Watford în partida cu Blackburn Rovers, din etapa a 17-a a ligii secunde din Anglia. Edi Iordănescu va debuta oficial la noua sa echipă în weekend. Watford, care se află pe locul 20 în clasamentul din Championship, va juca sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00, pe terenul ultimei clasate Derby County.

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Așadar, fostul selecționer al naționalei României va avea misiunea de a o salva de la retrogradare pe Watford. În această misiune, Edi Iordănescu se va lupta cu doi internaționali români: Lisav Eissat (Bristol City, locul 16) și Andrei Coubiș (Lincoln, locul 21).