Prima reacție a lui Erling Haaland după Norvegia – Anglia 1-2. Mesaj de mare campion

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Cu șapte goluri înscrise la Cupa Mondială 2026, Erling Haaland a fost decisiv pentru parcursul echipei sale. Care a fost reacția superstarului după ce a fost excelent blocat în partida Norvegia – Anglia 1-2.

Erling Haaland, reacție fantastică după Norvegia – Anglia 1-2

Imediat după încheierea , care a pus capăt unui parcurs foarte bun pentru nordici, Erling Haaland a mărturisit că și-a îndeplinit obiectivul și ma avut puterea să-și felicite adversarii pentru victorie.

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”Suntem impresionați de faptul că ne-am descurcat atât de bine și că acest lucru a adus oamenii împreună în Norvegia. Există foarte multe lucruri pozitive în bucuria pe care am adus-o în țara noastră și aici, celor care au venit să ne susțină la meciuri.

Este dificil să reflectezi acum asupra lucrurilor. Este un eveniment destul de nebunesc. Chiar trebuie să trăiești asta. Acesta a fost obiectivul meu. Felicit Anglia! Mi-am dorit să pun Norvegia pe harta fotbalului și să ne impunem ca una dintre cele mai bune echipe din lume. Cred că am reușit”, a declarat Haaland.

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Haaland, enervat teribil de un coechipier

Erling Haaland a încheiat Cupa Mondială 2026, cu șapte goluri marcate. Atacantul norvegian a înscris câte o ”dublă” în partidele din grupă cu Irak (4-1) și Senegal (3-2), dar și în optimi cu Brazilia (2-1), plus reușita din duelul din 16-imi cu Coasta de Fildeș (2-1).

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Chiar dacă a avut o evoluție mai modestă în fața Angliei, superstarul nordicilor tot ar fi putut să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Doar că, la un contraatac din finalul primei reprize, Alexander Sorloth nu i-a pasat deși se afla în poziție excelentă. , care nu a ezitat să-și certe coechipierul.

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Lacrimi după eliminarea Norvegiei

La finalul întâlnirii pierdute în prelungiri în fața Angliei, scor 1-2, i la flash-interviu când a vorbit despre parcursul excelent al echipei sale la Cupa Mondială.

”Am jucat la cel mai înalt nivel, iar norocul nu a fost de partea noastră, dar așa e viața, iar acum trebuie să ne tragem puțin sufletul. Așa stau lucrurile, acesta este nivelul de vârf, nu se poate mai sus de atât, iar noi am avut câteva probleme la început, în primele 20 de minute, dar îi felicit cu adevărat pe băieți.

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Sper că vara anului ’26 a fost una bună pentru toată lumea și că am realizat ceva frumos împreună. Am beneficiat de un sprijin fantastic din partea întregii Norvegii și ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor, iar de asta sunt cu adevărat mândru.

Am spus că vom ridica ștacheta odată ce vom ajunge la Cupa Mondială, după calificările fantastice, și am reușit să facem asta, iar băieții au reușit. Și am fost aici împreună timp de șase săptămâni și jumătate. Nu cred că oamenii s-au plictisit nici măcar o secundă, și este bine de știut asta”, a spus Solbakken, cu lacrimi în ochi.