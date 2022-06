Prima reacție a lui Florin Niță după despărțirea de Sparta Praga: ”Nu știu care va fi viitorul meu!” Video

Impresarul Bogdan Apostu a dezvăluit că sunt , însă acesta va merge doar la o echipă de top.

Unde va juca Florin Niță după despărțirea de Sparta Praga

Ajuns la 34 de ani, Florin Niță mai are încă un sezon contract cu Sparta Praga, dar șansele ca el să continue acolo sunt destul de mici, astfel că o despărțire ar deschide calea către un nou viitor pentru titular postului de portar în naționala României.

ADVERTISEMENT

La un moment dat s-a vehiculat varianta unui transfer la CFR Cluj, dar Helmuth Duckadam l-a sfătuit pe Niță . Deși sunt multe zvonuri pe piață, portarul a dezvăluit că deocamdată nu s-a decis nimic.

”Îmi doresc să fiu sănătos, apoi să avem o campanie destul de bună pentru binele nostru și pentru a putea ajunge la Euro. Cu siguranță aștept să văd și ce se întâmplă la nivel de club, dar acum nu știu care va fi viitorul meu”, a declarat Niță, într-un interviu pentru .

ADVERTISEMENT

Sfaturile lui Lobonț la debutul la națională

Florin Niță a mărturisit că în copilărie i se spunea Zenga după numele fostului mare portar al Italiei, însă idolul său rămâne Gianluigi Buffon. ”Visam încă de când eram la Concordia Chiajna să ajung la echipa națională, dar nu mă gândeam. S-a dovedit încă o dată că la un moment dat munca nu va rămâne nerăsplătită.

Nu îmi aduc aminte să fi avut meciuri după care să fi ieșit atât de dezamăgit de treaba pe care am făcut-o, dar cel mai fericit am fost atunci când am debutat la echipa națională pentru că este echipa unde visam să joc.

ADVERTISEMENT

Mi-a plăcut foarte mult Gianluigi Buffon pentru că ai tot timpul ceva de învățat de la el și este unul dintre marii portari ai lumii. Mi-a plăcut stilul lui, plasamentul și felul cum își organizează echipa.

În copilărie mi se spunea Zenga deoarece îmi plăcea să mă arunc pe ciment în curtea școlii. Un meci în care nu sunt acțiuni la poarta mea este unul mai trist pentru că nu ai nimic de făcut. Prefer să am un meci unde să am de muncă și să sar din bară în bară.

ADVERTISEMENT

De la fiecare antrenor cu care am lucrat am luat câte ceva bun. Când am lucrat cu Lobonț la echipa națională mi-a spus înaintea debutului meu să nu mă încarc cu lucruri negative deoarece fotbalul este foarte simplu când nu îl complici tu. Nu vreau să mă gândesc la ce voi face după ce mă voi retrage, deoarece încă mai am de jucat”, a mai spus Niță.