Prima reacție a lui George Burcea după ce Andreea Bălan a fost operată de urgență

Andreea Bălan a fost operată de urgență, laparoscopic, după ce a ajuns pe mâna medicilor cu dureri groaznice de burtă. Vedeta a fost transferată pe masa de operație, în mare secret. Încă soțul ei, George Burcea, încearcă să ia legătura cu artista, lucru imposibil până în acest moment. Actorul de la Teatrul Național a fost contactat de FANATIK pentru a comenta situația evenimentului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vestea că artista a fost operată de abces abdominal, o afecțiune pe care medicii au înlăturată rapid prin intervenție chirurgicală laparoscopică, a cutremurat showbiz-ul. Multe voci au spus că George Borcea, soțul vedetei, nu i-a fost alături în aceste momente și a ignorat cu desăvârșire întreaga situație.

Andreea Bălan, de negăsit pentru actor

FANATIK l-a întrebat pe actor cum stau lucrurile și care este situația cu adevărat în contextul actual, dacă știe ceva de starea cântăreței și cum păstrează legătura cu Andreea Bălan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George Burcea a mărturisit că ultima conversație cu jurata Te cunosc de undeva a fost înainte să ajungă în spital, discuție în care îi cerea să vină la fete doar cu testul COVID-19 făcut, altfel nu-l primește.

Ulterior, Andreea Bălan nu i-a mai răspuns fostului partener de viață, același lucru întâmplându-se și cu restul familiei. Actorul încearcă de zile bune să ia legătura cu artista sau mama ei, inclusiv bona, doar că nu i se răspunde la telefon. Până la momentul redactării acestui articol, cântăreața și actorul nu au reușit să vorbească.

ADVERTISEMENT

„Eu de când am ieșit din carantină încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon. Am sunat-o și pe mama ei, am sunat și bona, m-am plimbat prin fața porții, am sunat chiar de acolo. Problema e că nimeni nu mi-a răspuns, i-am scris și Andreei Antonescu, tuturor. Nimeni nu a vrut să-mi zică nimic.

Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele. Ultima dată când am vorbit mi-a zis să îmi fac testul covid după ce ies din carantină, fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns, am aflat din presă, la rândul meu, ce s-a întâmplat, nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În continuare încerc să dau de cineva care să îmi comunice și mie situația. Sper ca Andreea să fie bine și să nu aibă o problemă foarte gravă de sănătate”, a declarat George Burcea pentru FANATIK.

Andreea Bălan, primele declarații după ce a fost operată de urgență

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„M-am internat în spital luni seara, cu dureri abdominale foarte mari. În urma investigațiilor, doctorii au descoperit un abces abdominal. Marți ar fi trebuit să mă operez, dar am avut mare noroc și, cu puțin timp înaintea operației programate, medicii au reușit drenarea lui. Acum sunt sub tratament și observație.

Mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase. În spital nu se permit vizite, dar alături de mine au fost și sunt persoanele pe care le iubesc și care sunt prezente în viața mea. Abia aștept să ajung acasă, să le strâng în brațe pe Ella și Clara. Vă doresc sănătate tuturor!”, a scris vedeta pe două dintre imaginile publicate pe Instagram Stories.