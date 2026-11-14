Sport

Prima reacție a lui Gică Hagi după România – Polonia 2-1! „E doar o victorie frumoasă și atât”

Alex Bodnariu
15.11.2026 | 00:20
Prima reactie a lui Gica Hagi dupa Romania Polonia 21 E doar o victorie frumoasa si atat
ULTIMA ORĂ
România a spart gheața în Nations League! Victorie spectaculoasă cu Polonia pe Arena Național. Foto: SportPictures
România a spart gheața în Nations League, dar Gică Hagi nu s-a lăsat dus de val! „Regele” a explicat ce a făcut diferența cu Polonia și a transmis un mesaj clar înaintea ultimului meci din grupă.
ADVERTISEMENT

Gică Hagi a reacționat după victoria României cu Polonia, scor 2-1, prima obținută de tricolori în actuala ediție a Nations League! Selecționerul și-a felicitat jucătorii pentru prestația de pe Arena Națională, dar a avertizat că mai este mult de muncă. „Regele” a avut și un mesaj pentru suporterii naționalei.

România a spart gheața în Nations League! Victorie spectaculoasă cu Polonia pe Arena Național

România a obținut prima victorie în actuala ediție a Nations League, după ce a învins Polonia, scor 2-1, sâmbătă seară, pe Arena Națională! După patru înfrângeri consecutive și umilința suferită la Varșovia, scor 0-6, tricolorii au reușit să se revanșeze în fața echipei lui Robert Lewandowski. Prima repriză a fost una echilibrată, cu puține ocazii importante. Polonezii au avut un gol anulat pentru ofsaid în minutul 7.

ADVERTISEMENT

Repriza secundă a adus și golurile. Florinel Coman a trimis mingea în plasă în minutul 59, însă reușita a fost anulată pentru un fault comis anterior de Andrei Rațiu. Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 68, cu un șut deviat de Jakub Kiwior, iar Dennis Man a majorat diferența patru minute mai târziu, după un contraatac spectaculos la care a contribuit Daniel Bîrligea. Marcel Reguła a redus din diferență în minutul 82.

Gică Hagi a dezvăluit ce a făcut diferența cu Polonia! Mesaj special pentru suporteri

La finalul partidei, Gică Hagi și-a felicitat jucătorii pentru victoria obținută în fața Poloniei. Selecționerul României s-a declarat mulțumit de evoluția tricolorilor și a subliniat că echipa a făcut un meci bun, însă a recunoscut că mai este mult de muncă pentru a ajunge la nivelul dorit. „Regele” a ținut să le mulțumească și suporterilor pentru atmosfera creată pe Arena Națională și pentru sprijinul oferit echipei, în ciuda rezultatelor dezamăgitoare din ultimele luni.

ADVERTISEMENT
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar...
Digi24.ro
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia

„Sunt fericit pentru băieți. Aveam nevoie de această victorie. Au jucat foarte bine. Au făcut ambele faze. De această dată, echipa a arătat bine. Am fost mult mai conectați astăzi. Am stat bine în teren. Faza defensivă poate fi făcută și mai bine. Am știut să atacăm astăzi. Sunt lucruri bune. E greu să vorbesc. E doar o victorie frumoasă și atât. Noi trebuie să începem să construim.

ADVERTISEMENT
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Digisport.ro
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”

Eu cred că România are jucători. Trebuie să înceapă să ne placă să câștigăm. Publicul a făcut diferența astăzi. O să vină să ne încurajeze și în continuare. O să dăm peste o echipă bună, dar sperăm ca în aceste două zile libere să găsim soluții. Vreau să văd starea jucătorilor.

ADVERTISEMENT

Coman, de când s-a născut, a jucat careu. Nu e ceva nou pentru mine. Am văzut că e în formă. Are mult talent. Avem calitate în atac. Jucătorii au înțeles ce vreau de la ei. E un proces care trebuie urmat. E de muncă încă, dar ne dorim să ajungem sus și să facem lucruri frumoase.

Trebuie să mulțumim suporterii. Publicul a făcut diferența. Trebuie să fie lângă echipa națională, iar băieții trebuie să dea totul pe teren”, a declarat Gică Hagi la finalul jocului, conform Antena Sport.

ADVERTISEMENT
Umilință totală pentru Cristiano Ronaldo și Portugalia! Ce au strigat danezii la șocul...
Fanatik
Umilință totală pentru Cristiano Ronaldo și Portugalia! Ce au strigat danezii la șocul de la Braga
România – Polonia 2-1, notele tricolorilor. Cicâldău, omul meciului, pentru un Hagi de...
Fanatik
România – Polonia 2-1, notele tricolorilor. Cicâldău, omul meciului, pentru un Hagi de 7, care acum poate ieși pe stradă!
Ce nu s-a văzut la TV în România – Polonia 2-1! Bere la...
Fanatik
Ce nu s-a văzut la TV în România – Polonia 2-1! Bere la 5 lei pe 3 grade, provocări poloneze în tribune și plecăciunea lui Coman în faţa „Regelui”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'MM nu și-a dat demisia, a fost forțat!'. Care ar fi, de fapt,...
iamsport.ro
'MM nu și-a dat demisia, a fost forțat!'. Care ar fi, de fapt, motivul real din spatele plecării lui Mihai Stoica de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!