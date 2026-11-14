Prima reacție a lui Gică Hagi după România – Polonia 2-1! „E doar o victorie frumoasă și atât”

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Gică Hagi a reacționat după victoria României cu Polonia, scor 2-1, prima obținută de tricolori în actuala ediție a Nations League! Selecționerul și-a felicitat jucătorii pentru prestația de pe Arena Națională, dar a avertizat că mai este mult de muncă. „Regele” a avut și un mesaj pentru suporterii naționalei.

România a spart gheața în Nations League! Victorie spectaculoasă cu Polonia pe Arena Național

România a obținut prima victorie în actuala ediție a Nations League, după ce a învins Polonia, scor 2-1, sâmbătă seară, pe Arena Națională! După patru înfrângeri consecutive și umilința suferită la Varșovia, scor 0-6, tricolorii au reușit să se revanșeze în fața echipei lui Robert Lewandowski. Prima repriză a fost una echilibrată, cu puține ocazii importante. Polonezii au avut un gol anulat pentru ofsaid în minutul 7.

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Repriza secundă a adus și golurile , însă reușita a fost anulată pentru un fault comis anterior de Andrei Rațiu. Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 68, cu un șut deviat de Jakub Kiwior, iar Dennis Man a majorat diferența patru minute mai târziu, după un contraatac spectaculos la care a contribuit Daniel Bîrligea. Marcel Reguła a redus din diferență în minutul 82.

Gică Hagi a dezvăluit ce a făcut diferența cu Polonia! Mesaj special pentru suporteri

, Gică Hagi și-a felicitat jucătorii pentru victoria obținută în fața Poloniei. Selecționerul României s-a declarat mulțumit de evoluția tricolorilor și a subliniat că echipa a făcut un meci bun, însă a recunoscut că mai este mult de muncă pentru a ajunge la nivelul dorit. „Regele” a ținut să le mulțumească și suporterilor pentru atmosfera creată pe Arena Națională și pentru sprijinul oferit echipei, în ciuda rezultatelor dezamăgitoare din ultimele luni.

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„Sunt fericit pentru băieți. Aveam nevoie de această victorie. Au jucat foarte bine. Au făcut ambele faze. De această dată, echipa a arătat bine. Am fost mult mai conectați astăzi. Am stat bine în teren. Faza defensivă poate fi făcută și mai bine. Am știut să atacăm astăzi. Sunt lucruri bune. E greu să vorbesc. E doar o victorie frumoasă și atât. Noi trebuie să începem să construim.

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Eu cred că România are jucători. Trebuie să înceapă să ne placă să câștigăm. Publicul a făcut diferența astăzi. O să vină să ne încurajeze și în continuare. O să dăm peste o echipă bună, dar sperăm ca în aceste două zile libere să găsim soluții. Vreau să văd starea jucătorilor.

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Coman, de când s-a născut, a jucat careu. Nu e ceva nou pentru mine. Am văzut că e în formă. Are mult talent. Avem calitate în atac. Jucătorii au înțeles ce vreau de la ei. E un proces care trebuie urmat. E de muncă încă, dar ne dorim să ajungem sus și să facem lucruri frumoase.

Trebuie să mulțumim suporterii. Publicul a făcut diferența. Trebuie să fie lângă echipa națională, iar băieții trebuie să dea totul pe teren”, a declarat Gică Hagi la finalul jocului, conform