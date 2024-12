Prima reacție a lui Gigi Becali despre Dan Șucu patron la Genoa! “E foarte bine!”. Exclusiv

Dan Şucu este aproape să investească la Genoa. , negocierile pentru preluarea pachetului majoritar fiind foarte avansate, suma vehiculată fiind de 40 de milioane de euro.

Prima reacție a lui Gigi Becali despre Dan Sucu patron la Genoa!

, Gigi Becali, a comentat această mutare spectaculoasă. Patronul roş-albaştrilor a declarat pentru FANATIK că e foarte bine că finanţatorul Rapidului are bani de o asemenea tranzacţie, dar că nu îl interesează ce face în afara ţării:

‘“Nu am eu treabă cu ce face Dan Şucu. Dacă are bani să preia, e foarte bine. Care e problema? Dar nu are rost să stau să comentez că nu e problema mea ce face Dan Şucu în afara ţării”, a spus patronul FCSB pentru FANATIK.

Dan Şucu ar putea plăti 40 de milioane de euro pentru 70% din acţiuni!

Dan Şucu negociază de mai mult timp preluarea clubului Genoa, iar ZF scrie că în ultimele săptămâni, discuţiile s-au accelerat, patronul Rapidului fiind la o semnătură distanţă de preluarea echipei din Serie A.

Omul de afaceri ar urma să preia 70% din acţiunile clubului pentru 40 de milioane de euro. De asemenea, pentru desfăşurarea activităţii este nevoie de investiţii importante. Astfel, Dan Şucu ar putea controla două cluburi de fotbal: Rapid şi Genoa.

În acţionariatul lui Genoa ar putea apărea alţi investitori români, alături de Dan Şucu. Italienii scriu că Ion Ţiriac ar putea investi şi el alături de Şucu, fiind vehiculat şi numele fraţilor Pavăl în această afacere.

Gigi Becali şi Dan Şucu, faţă în faţă la Super Gala Fanatik: “Să mă ierte copii lui dacă l-am supărat”

Gigi Becali şi Dan Şucu sunt rivali în SuperLiga şi de multe ori această concurenţă a creat scântei. Cei doi oameni de afaceri au fost prezenţi săptămâna trecută la SUPER GALA FANATIK, acolo unde Gigi Becali a avut un mesaj pentru rivalul său:

„Aș vrea să vă spun că nu mai particip la sindrofii, dar m-am gândit că aici o să fie toată lumea fotbalului și o să am ocazia să îmi cer iertare față de ei. Vreau să îmi cer iertare domnilor Burleanu, Șucu, să mă ierte copii lui dacă l-am supărat”, a spus Gigi Becali la SUPER GALA FANATIK.

Dan Şucu are bătăi de cap şi în ceea ce priveşte Rapidul. Marius Şumudică ar putea da curs ofertei de la Damac şi să lase echipa în acest final de an. Giuleştenii sunt pe locul 7, la un punct de play-off.