Prima reacție a lui Gigi Becali despre demisia lui Mirel Rădoi după Armenia – România 3-2. Exclusiv

Mirel Rădoi vrea să îşi dea demisia de la echipa naţională după înfrângerea naţionalei României în Armenia, scor 2-3. “Tricolorii” au doar trei puncte după primele trei etape din preliminarii şi sunt pe locul patru.

Prima reacție a lui Gigi Becali despre demisia lui Mirel Rădoi: “Nu ştiu dacă trebuie să continue”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit pentru FANATIK imediat după finalul meciului. Naşul lui Mirel Rădoi a lăsat să se înţeleagă că finul său nu ar mai trebui să rămână pe banca naţionalei României după acest eşec:

“Mirel este finul meu. Nu ştiu dacă ar trebui să rămână pe banca echipei naţionale după ce te bate Armenia. Nu ştiu… E greu să vorbesc că nu vreau… E finul meu. Dacă vrea să continue, să continue, ce să zic”, a spus Gigi Becali.

„De ce te mai agăţi? Ai mâncat trei bătăi, la revedere!”

În urmă cu câteva luni, Gigi Becali avea un răspuns mult mai critic la adresa lui Mirel Rădoi. În luna octombrie a anului trecut, după înfrângerile în serie cu Islanda, Norvegia şi Austria, patronul FCSB spunea că trebuie să renunţe:

„Mirel Rădoi nu e potrivit, dacă a mâncat trei bătăi. E finul meu şi îl iubesc, dar dacă mănânci trei bătăi? Eu îl ştiam pe Rădoi demn. De ce te mai agăţi? Ai mâncat trei bătăi, la revedere. Ce să mai faci? Gata!”, a spus Becali în octombrie 2020.

Rădoi: “M-a durut ce a zis Gigi Becali. Eu văd altfel demnitatea”

Selecţionerul nu a rămas dator la vremea respectivă şi a spus că se aştepta ca măcar naşul lui să îi întindă o mână când toată lumea îl critică. Rădoi a spus că el a făcut multe lucruri pentru Gigi Becali:

„M-a durut ce a zis Gigi Becali. Eu văd altfel demnitatea. El putea măcar să-mi întindă o mână. Să nu uite că, în 2015, când m-a sunat să preiau echipa (n.r. FCSB), am venit cu mare plăcere și fără niciun interes.

Am lăsat tot: bani, mașini, soția care era gravidă în 5 luni. Acesta e un gest de demnitate. La fel, când a fost cazul «Valiza», l-am luat pe «NU» în brațe! Apoi,eu și Oli (n.red. Cosmin Olăroiu) am fost singurii care am mers la el la pușcărie. Chiar ne-a zis că apreciază asta, că toți ceilalți îi cereau câte ceva”, spunea Rădoi după atacul lui Gigi Becali din noiembrie.

Schimbare de discurs în această campanie: “Mirel e pe drumul cel bun!”

Gigi Becali şi-a schimbat discursul în această campanie şi pare că vrea să îi întindă o mână de ajutor lui Rădoi, declaraţiile sale din această campanie fiind laudative la adresa selecţionerului, în ciuda începutului poticnit de campanie:

“Mirel e pe drumul bun. El nu lua jucători de la FCSB să nu zică lumea că e nașul său, dar nu vreau să mai comentez asta. Mirel e pe drumul bun. Asta zic eu. Dacă Mirel face bine, noi, în doi ani, ne batem cu marile puteri ale Europei. Avem Olaru, Moruțan, Cicâldău, Șut, Man, Coman, Tănase, Mihăilă”, a spus Becali după meciul cu Macedonia de Nord.