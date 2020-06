Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce Harlem Gnohere şi-a reziliat contractul: “M-a sunat sponsorul echipei şi mi-a zis că-mi dă 100.000 de euro să scap de el” :)

Gigi Becali a oferit o primă reacţie după ce Harelm Gnohere şi-a reziliat contractul cu FCSB. FANATIK a anunţat în exclusivitate că atacantul francez a părăsit-o pe vicecampioana României, iar patronul formaţiei roş-albastre a susţinut că un sponsor al echipei era dispus să plătească pentru ca fotbalistul să plece.

Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce Harlem Gnohere şi-a reziliat contractul

FANATIK a anunţat în exclusivitate că Harlem Gnohere şi-a reziliat contractul cu FCSB, echipă pentru care juca din ianuarie 2017. Gigi Becali a susţinut că unul dintre sponsorii echipei a vrut să-i plătească 100.000 de euro pentru ca atacantul de 32 de ani să plece de la vicecampioana României.

“Este adevărat. Acum vorbeam cu un sponsor care ne dă 1.000.000 de euro pe an. I-am spus că dacă mă iubeşte să-mi dea banii înainte. Mi-a spus că mai dă 100.000 de euro doar ca să scap de Gnohere. Era o glumă.

Eu deja semnasem despărţirea de Gnohere. Acum două re s-a întâmplat. Mi-a mai dat 150.000 de euro ca să îl ţin pe Teixeira în trecut”, a declarat Gigi Becali la emisiunea Digi Sport Special.

Gigi Becali, nemulţumit că Gnohere venea din nou cu kilograme în plus

La începutul săptămânii, FANATIK a anunţat că Harlem Gnohere nu îşi mai doreşte să continue la FCSB. Francezul revenise recent în Bucureşti şi intrase în cele 14 zile de izolare.

“Aveam să-i mai dau 70.000 de euro, rata din iulie. A vrut el bani, dar l-am ghicit. Eu ştiu că am scăpat de el. E un fotbalist bun, dar venea cu nişte kilograme în plus. Îl am pe Petre, pe Tănase şi vreau să scot bani din fotbal, altfel ajung la faliment”, a mai spus Gigi Becali.

Harlem Gnohere, scrisoare emoţionantă pe contul personal de Instagram

La scurt timp după ce şi-a reziliat contractul cu FCSB, Harlem Gnohere a postat un mesaj emoţionant pe contul personal de Instagram. Francezul şi-a luat la revedere de la colegi şi antrenori, însă a ţinut să-i transmită câteva cuvinte şi lui Cătălin Făinişi, ofiţerul de presă al echipei.

“Aceasta este una dintre cele mai grele scrisori pe care a trebuit să le scriu în viața mea. Fac asta cu mare tristețe pentru că îmi iau rămas bun de la clubul care m-a făcut să joc în cupele europene, un vis al meu. Am petrecut trei sezoane fantastice la Steaua și m-am bucurat de fiecare minut al șederii mele aici.

Laurențiu Reghecampf, Nicolae Dică, Mihai Teja, au făcut parte cu toții din experiența mea la club. Au fost o sursă de motivație la fiecare antrenament și la fiecare joc. Sper doar că prin prestațiile mele le-am putut mulțumi măcar puțin pentru încrederea acordată.

Voi, suporterii, angajații, colegii de echipă, toți cei care ați contribuit la povestea mea, îmi veți rămâne mereu în suflet. Vă mulțumesc mult! Cătălin Făiniși, ești fratele meu. Sunt fericit că te-am cunoscut aici, la FCSB. Te iubesc, frate”, a scris “Bizonul”.