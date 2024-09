Prima reacție a lui Gigi Becali după ce l-a transferat pe Bîrligea la FCSB: „Din cauza lui Șucu m-a costat mai mult! S-a lucrat până la 3 dimineața”

este transferul momentului în SuperLiga României. Atacantul a fost convins de campioana României să semneze un contract pe cinci ani și , care își propusese să îl aducă în Giulești.

Gigi Becali a dezvăluit cât au durat negocierile cu agenții lui Bîrligea

Așa cum FANATIK anunța ieri în exclusivitate, Daniel Bîrligea din această vară. Atacantul în vârstă de 24 de ani a fost convins să semneze cu campioana României, însă adevăratele negocieri s-au purtat cu agenții fotbalistului, care ar fi preferat un contract pe trei ani și nu unul pe cinci.

„A semnat deja. M-a costat mai mulți bani, dar asta este. M-a costat mult. Nu pot să spun mai multe. Din cauza lui Șucu m-a costat mult. Era și o chestiune de onoare, am declarat și eu și Varga că deja era jucătorul nostru, trebuia să fac orice, s-a lucrat până la 3 noaptea. Pe la 2 m-am culcat și după l-am lăsat pe Meme să colaboreze cu italienii.

Eu am fost dimineață la biserică și când am ieșit, mi-a dat Meme mesaj cu Hai să îți spun ceva. Am o stare foaarte bună. Mi-a zis inversul lui Șucu, care mi-a spus că are o stare o proastă dacă îl iau pe Bîrligea. Păi ce să facem, nu mai semnăm cu jucătorii? Deja a semnat. Păi dacă a semnat, atunci îl primesc la mine la palat.”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Jucătorul cu două selecții în tricoul echipei naționale de fotbal a Rmoâniei se află deja în drum spre București, pentru a face vizita medicală și a intra sub pregătirea lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii.

FCSB era în căutare de un atacant, în ciuda faptului că l-a transferat pe Daniel Popa de la Universitatea Cluj, iar finanțatorul roș-albaștrilor a plătit peste două milioane de euro pentru aducerea acestuia de la CFR Cluj.

Daniel Bîrligea reduce din pagubele financiare de la CFR Cluj

Așa cum anunța Neluțu Varga ieri, plecarea lui Daniel Bîrligea este ca un colac de salvare pentru clubul din Gruia, care a pierdut mulți bani odată cu eliminarea din play-off-ul UEFA Conference League. Bîrligea mai avea alte trei oferte, de la Rio Ave, Como și Rubin Kazan, cea mai bună fiind din Rusia, 2.5 milioane de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer.

„Știți cum e, fotbalul este un business, iar necalificarea în grupele Conference League ne-a afectat foarte mult, pentru că am pierdut câteva milioane bune de euro, care trebuie acoperite. L-am adus pe Louis Munteanu, un fotbalist formidabil, care îl va suplini cu succes pe Bîrligea. Îi urăm succes lui Daniel la FCSB.

Dacă afacerea este bună pentru toată lumea, noi nu avem nicio problemă să lucrăm și cu Rapidul, și cu FCSB-ul sau cu orice echipă din România. Îl avem pe Louis Munteanu, un fotbalist fantastic, pe care am dat mulți bani, și în mod sigur va acoperi cu succes plecarea lui Bîrligea.

Îi mulțumim lui Bîrligea pentru tot ceea ce a făcut pentru CFR Cluj, dar începând de astăzi este jucătorul FCSB-ului. Cu banii pe care-i vom primi vom continua să facem transferuri și să-i facem o echipă cât mai bună lui Dan Petrescu”, a spus și Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK.

