Prima reacție a lui Gigi Becali după decizia ÎCCJ cu privire la palmaresul Stelei: „Ei au visat când mi-au cerut despăgubiri”. Update

Gigi Becali a mai oferit o reacție pentru , în care a explicat: „S-a decis rejudecare pentru palmares, nu? Nu este o șansă, ci, practic, atunci când se dă rejudecare, cu alte cuvinte, are dreptate omul. Rejudecare înseamnă că e un proces câștigat. Altfel cum? Repet, rejudecare = proces câștigat. Nu am niciun dubiu.

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție și au trimis cazul spre rejudecare, iar cei de la FCSB jubilează după această decizie.

Cum a reacționat Gigi Becali după ce a aflat decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la palmaresul Stelei

FANATIK a obținut prima reacție de la Gigi Becali, după ce patronul FCSB a aflat decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a retrimis speța spre judecată la Curtea de Apel București: „Important e ca s-au admis recursurile. Mâine o să facem o conferință de presă”, a spus Gigi Becali. Această conferință de presă va avea loc la Palatul din Aleea Alexandru, miercuri, 29 martie, de la ora 09:30.

Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis motivarea deciziei: „48951/3/2017 – Decizia nr. 513 Admite recursul declarat de pârâta Fotbal Club FCSB S.A. (fostă Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A.) împotriva încheierii din 10 mai 2021 şi a deciziei nr. 1034A din 28 iunie 2021, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Admite recursul declarat de intervenienta Asociaţia Salvaţi Steaua împotriva deciziei civile nr. 1034A din 28 iunie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Casează încheierea şi decizia recurate şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel. Definitivă. Recurent ASOCIAŢIA SALVAŢI STEAUA Recurent SC FOTBAL CLUB FCSB SA (FOSTĂ FOTBAL CLUB STEAUA BUCUREŞTI SA)”.

Virgil Boglea, avocatul FCSB, a oferit prima reacție pentru Fanatik: „S-a admis în totalitate recursul”

: „S-a admis în totalitate recursul Asociaţiei “Salvaţi Steaua” şi al clubului din Liga 1, asta este foarte important. S-a admis întru totul, nu doar parţial. Instanţa de Apel va trebui să facă o judecată dreaptă, în primul rând a noţiunii de palmares.

Curtea de Apel Bucureşti, în soluţia pe care a dat-o şi din perspectiva soluţiei de azi nu este una dreaptă, din toate punctele de vedere, nu a făcut o judecată corect asupra acestei noţiuni de palmares, mai ales în context sportiv, fotbalistic de înaltă performanţă.

Este o victorie foarte importantă pentru Asociaţia “Salvaţi Steaua” şi pentru FCSB. Dar pentru Asociaţie cu atât mai mult pentru că ăsta a fost scopul pentru care ne-am constituit. Noi ne-am constituit exact pentru procesul cu palmaresul”.

Cum au reușit avocații FCSB să obțină rejudecarea procesului

„Iată că am adus pe masa onoratelor instanţe documente, fapte, împrejurări care atestă că ceea ce spunem noi de atâta timp are un sâmbure de adevăr şi este demn de admis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca cel mai important for decizional din România.

Nu mai există nici decizia de la Apel în care palmaresul a fost împărţit şi nici cel de la fond, care a dat palmaresul până în 2003, care era o aberaţie. Palmaresul a fost la FCSB şi este în continuare la FCSB, până la o soluţie definitivă”.

