Sport

Gigi Becali, prima reacție după negocierile cu Florin Tănase. Ce transfer spune că urmează între Coman sau Drăguș la FCSB

Gigi Becali a reacționat în premieră pentru Fanatik după ce a ajuns la un acord cu Florin Tănase pentru prelungirea contractului la FCSB. Drăguș sau Coman, cine urmează?
Cristi Coste
27.06.2026 | 20:59
Gigi Becali prima reactie dupa negocierile cu Florin Tanase Ce transfer spune ca urmeaza intre Coman sau Dragus la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a înțeles cu Florin Tănase. Ce transferuri de răsunet urmează la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Gigi Becali și Florin Tănase s-au înțeles după lungi negocieri în privința prelungirii contractului. Mijlocașul roș-albaștrilor, care nu a făcut deplasarea împreună cu echipa în cantonamentul din Olanda, urmează să plece separat în cursul zilei de duminică, 28 iunie. Gigi Becali a oferit prima reacție după ce a ajuns la un acord cu căpitanul lui FCSB.

Gigi Becali, prima reacție după ce s-a înțeles cu Florin Tănase! Patronul FCSB susține că mai urmează o „bombă”

Deși în urmă cu o zi s-a arătat dezamăgit de decizia lui Florin Tănase de a nu merge împreună cu echipa în cantonamentul din Olanda, Gigi Becali a ajuns în cele din urmă la un consens cu căpitanul echipei. El a dezvăluit pentru FANATIK că nici nu se punea problema ca el să nu semneze prelungirea, ținând cont de relația dintre ei. Totodată, omul de afaceri nu se lasă și spune că urmează să-l aducă pe Drăguș sau Coman sau, de ce nu, pe ambii:

ADVERTISEMENT

„Mâine dimineață Florin Tănase pleacă în cantonament în Olanda. Ne-am înțeles așa cum am promis. A semnat pe doi ani cu FCSB și rămâne împreună cu noi. Nu avea cum să plece și să mă lase singur pentru că știe cât țin la el. Urmează Drăguș sau Coman sau amândoi. Cum vrea Dumnezeu”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

Lui Gigi Becali i-a trecut supărarea pe Florin Tănase. Ce spunea în urmă cu o zi despre căpitanul FCSB

Dezamăgirea lui Gigi Becali a fost uriașă atunci când a aflat că Florin Tănase a refuzat să facă deplasarea cu echipa în Olanda, acolo unde FCSB efectuează stagiul de pregătire pentru sezonul următor. Omul de afaceri a pus la îndoială prietenia dintre el și fotbalistul de 31 de ani, însă în cele din urmă s-au înțeles în ceea ce privește prelungirea contractului, chiar dacă în urmă cu 24 de ore nu era atât de sigur că internaționalul român va mai continua la FCSB.

ADVERTISEMENT
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca...
Digi24.ro
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă, pot adânci criza politică

 „Îi spunea lui MM: Băi, Mihai, credeam că sunt prieten cu Tănase, dar era doar din partea mea prietenia. Îți dai seama? Du-te și antrenează-te, chiar dacă pleci sau nu, dar du-te în cantonament. Care e marea problemă? Nu pot să-mi dau seama, nu mă așteptam. Mihai mi-a zis că nu vine în cantonament. Du-te, mă, de aici, cum să nu vină. Problema între mine și el este un contract.

ADVERTISEMENT
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la...
Digisport.ro
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”

Îl facem, vedem. Sau dacă pleacă, strâng mâna frumos. Nu știu dacă va continua, am vorbit cu el, că nu face pe un an, că nu vrea. Bine, mă, facem pe 2 ani și mi-a zis că se gândește. I-am zis să se gândească mai repede, dacă te gândești mai mult eu nu vreau să iau un jucător ca să se mai antreneze 2-3 ani de acum încolo. Eu mi-am dat seama că oamenii nu sunt așa ca mine”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport 1.

ADVERTISEMENT
  • 233 de meciuri și 63 de goluri are Florinel Coman în tricoul lui FCSB
  • 2.000.000 de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.com
David Popovici, AUR la Settecolli! Românul a stabilit recordul competiției la 100 metri...
Fanatik
David Popovici, AUR la Settecolli! Românul a stabilit recordul competiției la 100 metri liber
Amicale SuperLiga. Csikszereda, victorie incredibilă! A bătut campioana Ungariei și s-a calificat în...
Fanatik
Amicale SuperLiga. Csikszereda, victorie incredibilă! A bătut campioana Ungariei și s-a calificat în finala Cupei Duna
Răzvan Lucescu revine pe bancă după plecarea de la PAOK: ”Cele două părți...
Fanatik
Răzvan Lucescu revine pe bancă după plecarea de la PAOK: ”Cele două părți s-au înțeles”
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Fostul mare atacant de la Dinamo, la un pas de tragedie: 'Am văzut...
iamsport.ro
Fostul mare atacant de la Dinamo, la un pas de tragedie: 'Am văzut luminița de la capătul tunelului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!