Gigi Becali, prima reacție după negocierile cu Florin Tănase. Ce transfer spune că urmează între Coman sau Drăguș la FCSB

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Gigi Becali și Florin Tănase s-au înțeles după lungi negocieri în privința prelungirii contractului. Mijlocașul roș-albaștrilor, care nu a făcut deplasarea împreună cu echipa în cantonamentul din Olanda, urmează să plece separat în cursul zilei de duminică, 28 iunie. Gigi Becali a oferit prima reacție după ce a ajuns la un acord cu căpitanul lui FCSB.

Gigi Becali, prima reacție după ce s-a înțeles cu Florin Tănase! Patronul FCSB susține că mai urmează o „bombă”

Deși în urmă cu o zi s-a arătat dezamăgit de decizia lui Florin Tănase de a nu merge împreună cu echipa în cantonamentul din Olanda, El a dezvăluit pentru FANATIK că nici nu se punea problema ca el să nu semneze prelungirea, ținând cont de relația dintre ei. Totodată, sau, de ce nu, pe ambii:

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„Mâine dimineață Florin Tănase pleacă în cantonament în Olanda. Ne-am înțeles așa cum am promis. A semnat pe doi ani cu FCSB și rămâne împreună cu noi. Nu avea cum să plece și să mă lase singur pentru că știe cât țin la el. Urmează Drăguș sau Coman sau amândoi. Cum vrea Dumnezeu”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

Lui Gigi Becali i-a trecut supărarea pe Florin Tănase. Ce spunea în urmă cu o zi despre căpitanul FCSB

Dezamăgirea lui Gigi Becali a fost uriașă atunci când a aflat că Florin Tănase a refuzat să facă deplasarea cu echipa în Olanda, acolo unde FCSB efectuează stagiul de pregătire pentru sezonul următor. Omul de afaceri a pus la îndoială prietenia dintre el și fotbalistul de 31 de ani, însă în cele din urmă s-au înțeles în ceea ce privește prelungirea contractului, chiar dacă în urmă cu 24 de ore nu era atât de sigur că internaționalul român va mai continua la FCSB.

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„Îi spunea lui MM: Băi, Mihai, credeam că sunt prieten cu Tănase, dar era doar din partea mea prietenia. Îți dai seama? Du-te și antrenează-te, chiar dacă pleci sau nu, dar du-te în cantonament. Care e marea problemă? Nu pot să-mi dau seama, nu mă așteptam. Mihai mi-a zis că nu vine în cantonament. Du-te, mă, de aici, cum să nu vină. Problema între mine și el este un contract.

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Îl facem, vedem. Sau dacă pleacă, strâng mâna frumos. Nu știu dacă va continua, am vorbit cu el, că nu face pe un an, că nu vrea. Bine, mă, facem pe 2 ani și mi-a zis că se gândește. I-am zis să se gândească mai repede, dacă te gândești mai mult eu nu vreau să iau un jucător ca să se mai antreneze 2-3 ani de acum încolo. Eu mi-am dat seama că oamenii nu sunt așa ca mine”, a spus Gigi Becali, la

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