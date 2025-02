Prima reacție a lui Gigi Becali după percheziţiile la adresa generalului Zisu: “Mi-a zis Talpan în urmă cu trei zile”

Probleme pentru Cătălin Zisu. Generalul este cercetat într-un dosar de corupţie al DNA, prejudiciul fiind de 2,4 milioane de euro. 21 de persoane vor fi duse la interogatoriu la DNA, printre care şi generalul.

Gigi Becali a reacţionat după percheziţiile la adresa generalului Zisu: “Dumnezeu face dreptate tot timpul”

Gigi Becali lăsase de înţeles în mai multe declaraţii că Florin Talpan este dirijat din umbră de generalul Zisu în războiul pentru . Iar despre Cătălin Zisu s-a spus că ar fi controlat Clubul Sportiv al Armatei.

Patronul FCSB a reacţionat la auzul veştii că Zisu este cercetat de DNA într-un dosar de corupţie, , cel cu care a discutat în urmă cu câteva zile, după de juristul CSA Steaua a pierdut procesul pentru calomnie cu Becali:

“Eu am câștigat aseară (n.r. PAOK – FCSB 1-2), mi-a dat Dumnezeu. Părerea mea e că Dumnezeu face dreptate tot timpul, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu face dreptate. Toate șicanele numai el mi le-a făcut, și cu Steaua, și cu marca, toate numai de la el.

Mi-a zis Talpan acum trei zile, că de la el sunt. Justiția să-și spună cuvântul. Vezi cum le plătește mai devreme sau mai târziu!”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Numele lui Cătălin Zisu a apărut în mai multe afaceri. Generalul a activat pe lângă oameni politici şi oameni de afaceri. Despre el s-a spus că a controlat din umbră clubul Steaua şi că ar fi dirijat licitaţiile de închiriere a stadionului din Ghencea.

În 2012, Victor Ponta l-a numit, prin decizie, pe generalul-locotenent Cătălin-Ştefăniţă Zisu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Gigi Becali lăsa de înţeles că Zisu îi asigură spatele lui Talpan: “Are putere mare, numai că nu are la nivel de Guvern. E posibil să fie Zisu”

În trecut, Gigi Becali lăsa de înţeles că generalul Cătălin Zisu îl dirija din umbră pe Florin Talpan în conflictul dintre FCSB şi CSA Steaua, echipa latifundiarului pierzând în 2014 dreptul de a folosi numele “Steaua”:

“Talpan e susţinut de aceeaşi persoană care a susţinut şi nesemnarea contractului. Are putere mare, numai că nu are la nivel de Guvern. E posibil să fie Zisu. Omul, când are bani, dacă mai are şi grad, dacă, să zicem e general, şi mai face şi 50-60 de milioane de euro, atunci cu acela nu poţi să te mai pui.

Ăla are şi putere de grad, şi putere politică şi putere de bani. Ăla e puternic, tată, e greu. Zisu ăsta are el ceva, s-a făcut mare milionar, stă ascuns, dar e mare milionar. Dar poate trimite şi DNA-ul un control să vadă ce s-a întâmplat cu logistica Armatei, să vedem unde sunt miliardele, nenea Zisu.

Toţi care s-au luat cu mine, toţi au căzut în belele. O să vedeţi. Toţi care îmi fac mie rele, toţi o să treacă numai prin belele”, spunea Gigi Becali în trecut.