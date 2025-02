Prima reacție a lui Horațiu Potra. Șeful mercenarilor mărturisește că i-a cerut bani lui Frank Timiş pentru Călin Georgescu

Horațiu Potra a mărturisit, miercuri seara, că i-a cerut bani afaceristului Frank Timiș pentru Călin Georgescu. Declarațiile au fost făcute într-o intervenție la Realitatea, după perchezițiile maraton și audierile de ieri.

Horațiu Potra, despre sumele cerute lui Frank Timiș pentru Călin Georgescu

Șeful mercenarilor spune că i-a cerut sprijinul lui Timiș pentru campania electorală a lui Georgescu, acum patru ani, însă omul de afaceri nu a dorit să-l ajute. El a confirmat existența mesajului în care cerea între 20 și 35 de milioane de dolari.

Fiind întrebat de ce solicita bani acum patru ani pentru Georgescu, având în vedere că atunci nu aveau loc alegeri, Potra a explicat că fostul candidat pro-ros și-a exprimat încă de atunci intenția de a intra în cursa pentru Cotroceni, iar „o campanie electorală costă bani”.

Declarația lui Horațiu Potra contrazice spusele lui Călin Georgescu, cel care a susținut în nenumărate rânduri că a avut o campanie care a costat „zero lei”. În ceea ce privește acuzațiile care i se aduc, șeful mercenarilor recunoaște că armele descoperite la locuința sa, în urma perchezițiilor, erau deținute ilegal.

„Cu privire la arme, nu vreau să declar nimic, o să îmi asum nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar mai vreau să zic o vorbă. Eu am învățat ceva de la un om foarte mare din Franța, căpitanul Paul Barille care a creat trupele antiteroriste acolo: Decât să mori în legalitate mai bine trăiești în ilegalitate”, a declarat Horațiu Potra.

„Am lucrat pentru președinți în Africa. Toți banii i-am adus în România”

În legătură cu Potra spune că poate dovedi proveniența banilor, fiind câștigați din activitatea sa. El a subliniat că a lucrat pentru regele din Qatar și pentru președinți din Africa, perioadă în care era plătit și cu 45.000 de dolari pe lună.

„Da, s-au găsit sume de bani. Vreau să spun că sunt plecat din România din ’92 și până în 2019 nu am avut reședința în România. În ’94 mi-a expirat buletinul și mi-am mai făcut buletin românesc în 2019. Până atunci nu am avut reședința în România.

Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru președinți în Africa, toți banii i-am adus în România. Și nu mă obligă nimeni să îmi țin banii în bancă”, a adăugat Potra.

Surse judiciare spun că liderul mercenarilor i-a dat bani lui Călin Georgescu și i-ar fi oferit inclusiv un autoturism Mercedes, arată . Probele arată că în iunie 2024, Horațiu Potra l-ar fi sunat pe un apropiat căruia i-a mărturisit că se va întâlni cu Georgescu pentru a-i da 10.000 de dolari.

Printre cei care l-ar fi ajutat cu sume de bani pe fostul candidat la prezidențiale se află și Dan Cristian Panța. Miercuri seara, , printre care „comunicarea de informații false, fals în declarații în formă continuată”.