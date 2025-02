Prima reacție a lui Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus, după decesul lui Luca Manolache: „Sunt șocat! Vom ajuta familia cu tot ce are nevoie”

, care deține clubul Metaloglobus, tocmai s-a întors din țara natală când a aflat vestea cutremurătoare. Ce a declarat pentru FANATIK de pe aeroportul Otopeni.

Imad Kassas, dat peste cap total de moartea lui Luca Manolache, jucător la Metaloglobus: „Nu îmi vine să cred”

Imad Kassas și nu a putut oferi decât o scurtă declarație: „Nu îmi vine să cred! Sunt șocat. Eu acum am aterizat, am fost plecat în Siria, am venit prin Liban, sunt nedormit.

Abia acum am aflat ce s-a întâmplat cu acest copil. Voi încerca să aflu și eu ce s-a întâmplat și vreau să transmit condoleanțe familiei”.

Patronul lui Metaloglobus a sărit în ajutorul familiei îndurerate: „Îi vom ajuta cu tot ce au nevoie. Este o veste foarte tristă care ne-a dat pe toți peste cap”.

Junior Morais a oferit mai multe detalii despre decesul lui Luca Manolache

Junior Morais a dezvăluit pentru FANATIK cum s-a produs tragedia neașteptată: „Nu îmi vine să cred. De când a început campionatul s-a simțit rău, la primul meci. Nu știm încă exact ce s-a întâmplat și așteptăm și noi acum să aflăm mai multe.

Așa a fost. Nu s-a mai antrenat în ultimele 6 luni. Nu se știe încă dacă e de la inimă sau nu. Făcea tratament ceva și era bine. Mai venea la antrenamente, la meciuri. Așteptăm și noi să ne spună cineva ce s-a întâmplat și bineînțeles că vom merge la înmormântare cu toată echipa.

E o tragedie, un copil de 19 ani, frate. I s-a făcut rău în benzinărie, a venit ambulanța, dar nu s-a mai putut face nimic. E foarte trist. Eram la antrenament și apoi a venit vestea. Dumnezeu să-l odihnească”, a mai spus fundașul stânga brazilian în vârstă de 37 de ani a lui Metaloglobus.