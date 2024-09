Prima reacție a lui Ioan Ovidiu Sabău după U Cluj – Dinamo 1-0. ”Ce poți să-ți dorești mai mult?”

Universitatea Cluj are un început de sezon de poveste.

U Cluj urcă pe primul loc în Superliga

Partida de pe Cluj Arena a fost una foarte echilibrată. Ambele echipe au avut ocazii mari de a marca, însă reușita lui Ovidiu Bic din partea secundă a făcut diferența. „Studenții” rămân neînvinși după 9 etape și se anunță a fi candidați la playoff și, de ce nu, la cupele europene.

Ioan Ovidiu Sabău a construit o echipă de excepție. Jucătorii comunică foarte bine în teren, iar chimia dintre aceștia se vede cel mai bine în rezultate.

Prima reacție a lui Ioan Ovidiu Sabău după U Cluj – Dinamo 1-0

La finalul jocului, antrenorul clujenilor a vorbit despre meciul cu Dinamo. Ioan Ovidiu Sabău a lăudat jocul „câinilor”, dar și evoluția jucătorilor săi. Acesta s-a declarat extrem de liniștit după acest început în forță de sezon, însă a precizat că mai e de muncă.

„Ne consolidăm poziția. Înseamnă încredere. Înseamnă că suntem o echipă foarte matură. Dinamo e o echipă bună. Au avut posesia. Presiunea rezultatului și a publicului s-a simțit în prima repriză. Ne-a fost teamă la început. Intervențiile portarului ne-au făcut să nu primim gol.

În partea a doua, am trecut într-un sistem 4-4-2. Atacanții au trebuit să se retragă. Am reușit să închidem mai bine culoarele. Ușor-ușor, lucrurile s-au echilibrat. Am avut câteva situații de a înscrie și a venit golul. Sunt 3 puncte, până la urmă. Am arătat ca o echipă puternică, care știe să sufere.

Ce poți să-ți dorești mai mult? Să ai stadionul plin și suporterii să-ți spună că sunt mândri de tine. Jucătorii îi fac fericiți pe copii. Vedem bucuria pe fețele lor. Țin să le mulțumesc fanilor.

Acum trebuie să creștem ca joc și când adversarul nu te lasă să construiești. Trebuie să continuăm lucrurile bune pe care le facem și să corectăm ce nu merge bine. Vreau să intre în ritm și jucătorii care au venit mai târziu la echipă. Avem 5 jucători convocați la echipele naționale. Ce să mai… Sunt bucuros. Sunt relaxat. Știu că avem foarte mult de lucru. Avem liniște și suntem fericiți. Avem cu toții încredere unii în ceilalți”, a explicat antrenorul clujenilor.

Ovidiu Bic: „Golul a fost unul norocos”

Marcatorul unicului gol din meciul cu Universitatea Craiova, Ovidiu Bic, a recunoscut că reușita sa a fost una norocoasă. Acesta este de părere că motivul pentru care echipa are aceste performanțe notabile la începutul de sezon se datorează coeziunii grupului.

„Ultimul meu gol cred că a fost tot cu Dinamo. Suntem fericiți. Am revenit pe primul loc. Dinamo a jucat un fotbal foarte bun. Ne-au pus probleme în prima repriză. Câteodată se mai câștigă și așa. Golul, da, a fost unul norocos. Este o victorie foarte importantă.

Suntem foarte fericiți. E cel mai bun start din istorie. E abia începutul campionatului. Avem acum 2-3 zile libere, dar după aceea ne vom gândi la meciul cu Rapid. Avem rezultate bune și așteptăm cât mai multă lume la stadion. Suporterii vin la fiecare meci.

Asta ne dorim. Ne antrenăm foarte bine. Luăm totul meci cu meci. Trebuie să avem încredere în noi. Suntem mulți jucători care am evoluat la echipe bune. Suntem un grup unit”, a spus mijlocașul.

După pauza competițională, Universitatea Cluj va avea parte de două partide foarte complicate. „Studenții” vor juca în deplasare cu Rapid București, iar mai apoi cu Universitatea Craiova. În acest moment, ardelenii ocupă prima poziție în Superligă, cu 18 puncte după 8 etape.