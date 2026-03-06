Prima reacție a lui Ioan Vermeșan, marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Ce mesaj a avut jucătorul din Serie A pentru selecționer

ADVERTISEMENT

Ioan Vermeșan este marea surpriză pregătită de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Atacantul a oferit o primă reacție și nu a ascuns faptul că această convocare a venit pe neașteptate.

Prima reacție a atacantului de 19 ani convocat pentru barajul cu Turcia

După ce a debutat în Serie A cu Hellas Verona, Ioan Vermeșan a fost inclus în în vederea calificării la Cupa Mondială din vară.

ADVERTISEMENT

”Categoric că am fost surprins de faptul că sunt pe lista preliminară. Nu mă așteptam, dar mi-am dorit mereu să pot ajunge la națională. E o bucurie și mai mare că asta se poate întâmpla sub comanda domnului Mircea Lucescu.

Ce pot să spun e că voi da tot ce am mai bun, ca să nu dezamăgesc și să rămân la națională. Dacă nu voi prinde lista finală, voi merge să joc pentru U21, nu va fi nicio o problemă. Vreau să bifez cât mai multe prezențe pentru echipa mea de club și să mă bucur în continuare de fotbal”, a declarat Vermeșan, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce l-a ajutat după transferul în Italia

Atacantul și-a făcut debutul la seniori pe când avea doar 15 ani și a jucat cu Ripensia în Liga 2. Apoi, la 16 ani, a ales să plece în Italia. A semnat cu Hellas Verona și a evoluat la echipele U17 și U19, înainte de a juca pentru prima dată în Serie A, în actualul sezon.

ADVERTISEMENT

”Nu știu dacă ăsta e drumul corect pentru un tânăr jucător din România. A fost o alegere pe care am făcut-o la acel moment. Mi-a fost destul de greu la început. Am plecat împreună cu un alt jucător român, Luca Szimionaș. Și el e tot la Verona.

Ne-am ajutat reciproc, am stat mereu împreună și ne-am putu baza unul pe celălalt. Limba n-a fost o problemă și am avut șansa să dau peste un grup și un staff care mi-au dat încredere și m-au ajutat să progresez”, a spus Ioan Vermeșan.

ADVERTISEMENT

Cum se califică România la Cupa Mondială

Echipa națională mai are o singură variantă pentru a ajunge la Cupa Mondială. ”Tricolorii” vor trebuie să câștige două meciuri de baraj pentru a fi prezenți la turneul final după o pauză de 28 de ani.

În semifinalele barajului, . Partida este programată joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul. În cazul unei victorii, elevii lui Mircea Lucescu vor întâlni în finală, tot în deplasare, pe 31 martie, de la ora 21:45, câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.